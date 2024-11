Un evento di rilevanza internazionale

La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, giunta alla sua IX edizione, si svolgerà in Georgia dal 16 al 20 novembre, con un tema centrale: “Dieta Mediterranea e Cucina delle Radici: Salute e Tradizione”. Questo evento non solo celebra la gastronomia italiana, ma mette in evidenza l’importanza della Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio culturale immateriale. La rassegna si propone di promuovere uno stile di vita sano e sostenibile, attraverso la valorizzazione delle tradizioni culinarie italiane.

Un focus sulla cucina campana

Quest’anno, la manifestazione si concentrerà sulla cucina campana, rappresentando la terza tappa di un progetto promozionale della Regione Campania in Georgia, organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Tbilisi. L’inaugurazione della settimana avverrà il 17 novembre con un evento dedicato alla pizza, simbolo indiscusso della cucina italiana. Durante questa giornata, i partecipanti potranno assistere a una masterclass sulla preparazione dell’impasto per la pizza e partecipare a una competizione tra pizzaioli provenienti da diverse pizzerie italiane presenti nella capitale georgiana.

Eventi imperdibili e celebrazioni gastronomiche

Il 18 novembre, si terrà una cena di gala che metterà in risalto i sapori mediterranei e la ricchezza della cucina campana. Lo chef Salvatore La Ragione, del ristorante stellato “Mammà” di Capri, collaborerà con Diego Buttiglione, giovane talento della cucina italiana, per offrire un’esperienza culinaria unica. Gli ospiti potranno gustare piatti preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, accompagnati da un programma musicale di alto livello.

Il 19 novembre, si svolgerà una masterclass destinata ai giovani aspiranti chef georgiani, mentre il 20 novembre si terrà una conferenza sulle eccellenze campane, con degustazioni di prodotti tipici. Questo evento rappresenta un’opportunità per gli operatori del settore enogastronomico di approfondire le conoscenze sulle specialità italiane e le tecniche di preparazione.

La Settimana della Cucina Italiana in Georgia non sarebbe possibile senza il supporto di sponsor e partner, tra cui Goodwill, che contribuiscono all’organizzazione di eventi di grande rilevanza. Durante tutta la settimana, ristoranti e supermercati italiani a Tbilisi offriranno menù speciali e nuove proposte gastronomiche, permettendo a tutti di scoprire e apprezzare la ricchezza della cucina italiana.