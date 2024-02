Il litchi è un piccolo frutto tropicale di origine cinese, caratterizzato da una buccia non commestibile rugosa, dal colore rosso-rosa, che circonda una polpa biancastra, dal sapore dolce e floreale. Ecco i benefici e le controindicazioni del frutto.

Litchi: cos’è, benefici e controindicazioni

Il Litchi è un particolare frutto tropicale provenente dalla Cina, che si presenta con una buccia rugosa, dal colore rosso-rosa. Il suo sapore è piuttosto dolce e anche se poco conosciuto almeno nel nostro Paese, questo frutto è ricco di benefici. Nel litchi è presente:

Vitamina C: una porzione di 150 g di litchi è sufficiente a ricoprire l’intero fabbisogno di vitamina C di un adulto medio.

Rame: una porzione di 150 g di litchi ricopre il 16% del fabbisogno giornaliero di un adulto medio.

Potassio: una porzione di 150 g di litchi ricopre il 6% del fabbisogno giornaliero di un adulto medio.

L’elevato contenuto di rame e potassio lo rende importante per la salute cardiovascolare. Non solo, il litchi è ricco di antiossidanti.

Nel frutto tropicale sono presenti anche Epicatechina: un flavonoide che riduce il rischio cardiovascolare, di cancro e diabete di tipo 2.

Rutina: un flavonoide che riduce il rischio di malattie croniche, come il cancro e il diabete 2.

Oligonol: miscela di antiossidanti ricavati dal litchi e commercializzata come integratore per contrastare fatica e infiammazione.

L’elevato contenuto di antiossidanti lo rendono utile nel prevenire stati infiammatori e patologie croniche associate a invecchiamento cellulare, come malattie cardiovascolari, cancro e diabete di tipo 2.

La Cina è il principale produttore di litchi, seguita dall’India, da altri paesi del sud-est asiatico, dal subcontinente indiano e dal Sudafrica. Ecco altri benefici del litchi:

La sua polpa bianca e succosa è, infatti, ricca di vitamine, in particolare B, C E, e di sali minerali come potassio, magnesio, calcio e fosforo. In quantità inferiore contiene anche selenio, ad azione anti-invecchiamento, ferro, zinco, rame e manganese.

È povero di sodio e ricco di acqua; per questo è una panacea nelle diete per contrastare l’aumento di peso. Favorisce il corretto funzionamento dell’intestino, in quanto fonte di fibre. Inoltre, si tratta di un frutto con un grande potere antiossidante, grazie alla presenza massiccia di polifenoli, fra i quali primeggia l’oligonolo.

Cos’è il Litchi? Benefici e controindicazioni

Il Litchi, come visto, è un tipo di frutto tropicale proveniente dalla Cina di cui anche l’India è primo produttore. E’ piccolo di dimensione ma ricco di benefici e proprietà utili per l’organismo. Dal punto di vista digestivo, le fibre alimentari presenti nel litchi agevolano il transito intestinale, ma soprattutto contribuiscono alla produzione di acidi gastrici grazie ai quali le sostanze assunte possono essere facilmente metabolizzate.

Sostiene il sistema immunitario: È un potente antiossidante nei confronti dei radicali liberi, limita gli effetti dell’invecchiamento cellulare e supporta il sistema immunitario.

Regola l’ipertensione: L’oligonolo presente nel frutto è in grado di aumentare i livelli di ossido di azoto nel sangue, aprendo i vasi sanguigni e abbassando la pressione.

Migliora il flusso sanguigno: Il litchi è uno fra i frutti con la concentrazione più elevata di polifenoli, tra cui la rutina, un bioflavonoide che rende più forti i vasi sanguigni e ne impedisce la rottura. Questo è il motivo per cui questo frutto viene spesso consigliato in caso di vene varicose o emorroidi.

Ottimo per la dieta: Nonostante sia ricco di zuccheri, è indicato nei regimi dimagranti contro il sovrappeso e le patologie metaboliche, a patto che la porzione sia adeguata.

Lo sapete che in Cina questo frutto, che può essere rotondo, ovale o cuoriforme, è considerato un simbolo di romanticismo e amore? Si ritiene che i polisaccaridi presenti al suo interno proteggano gli organi sessuali femminili e aiutino a ritrovare il desiderio. Ma presenta anche controindicazioni?

Il litchi apporta 66 calorie ogni 100 grammi di prodotto. È povero di grassi, ma in compenso contiene molti nutrienti ottimi per la salute. Nonostante non presenti particolari controindicazioni, nella medicina cinese il litchi viene considerato come un frutto caldo, che potrebbe provocare infiammazioni ed eruzioni cutanee. Talvolta, anche se raramente, il litchi può causare anche allergia, quindi prestare sempre attenzione alle dosi.