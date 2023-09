Conosciuta fin dall’antichità, la cannella è stata inizialmente apprezzata soprattutto per le sue doti antisettiche: ma lo sapevate che è possibile utilizzare la cannella come antibiotico naturale?

Negli ultimi anni diverse ricerche hanno confermato una serie di altri interessanti benefici che la cannella apporta al nostro organismo e alla salute. Dal punto di vista nutrizionale la cannella contiene diversi componenti tra cui minerali, vitamine e composti antiossidanti.

Tra i minerali sono degni di nota i quantitativi di calcio, seguiti da potassio e ferro, tra le vitamine troviamo piccole quantità di vitamina C e alcune vitamine del gruppo B, mentre tra gli antiossidanti troviamo polifenoli, beta-carotene e, soprattutto, la cinnamaldeide, una molecola responsabile di gran parte dei benefici della cannella.

Le calorie della cannella sono trascurabili, visto il quantitativo esiguo che viene fatto di questa spezia. Volendo però indicare un apporto energetico, un cucchiaino di cannella in polvere (circa 2 grammi) apporta circa 6 kcal. Tra le tante proprietà della cannella:

Alcune ricerche hanno mostrato le proprietà antibatteriche di questa spezia, che si comporta a tutti gli effetti come un antibiotico naturale e che è attiva anche nei confronti dei funghi (Candida compresa) e dei batteri Listeria e Salmonella. Alla base di questa proprietà sembra esserci la cinnamaldeide, uno dei principali componenti attivi della cannella.

Oltre ad avere proprietà antibatteriche, la cannella ha proprietà antivirali e può aiutare a proteggere dall’infezione di alcuni virus. A tal proposito, secondo la medicina tradizionale cinese, la cannella è utile a combattere raffreddore e virus intestinali.

La cannella è efficace contro le infezioni in particolare urogenitali per il suo potenziale effetto su un ampio spettro di batteri patogeni, tra cui Helicobacter pylori e specie fungine come la Candida. Può essere utilizzata sotto forma di olio essenziale o tisana.

La cannella come antibiotico naturale: proprietà

Già nell’antichità la cannella era apprezzata soprattutto per le sue doti antisettiche, ma in realtà questa spezia è ricca di preziosi oli essenziali antiossidanti, che le donano il caratteristico e inconfondibile aroma. La cannella svolge funzioni antibatteriche, anti-age e riduce persino la fame nervosa.

Tra le proprietà benefiche più interessanti c’è sicuramente il suo effetto equilibrante della glicemia, è infatti in grado di regolare gli zuccheri nel sangue e si configura quindi tra i rimedi naturali maggiormente indicati in caso di diabete tipo 2 o per la prevenzione di questa malattia.

La cannella può risultare un alleato utilissimo per le donne almeno una volta al mese: è infatti un rimedio del tutto naturale ai dolori mestruali. Basta sciogliere un cucchiaino di cannella in una tazza di calda tisana rilassante.

Per contrastare i malanni di stagione basta mettere a bollire la quantità di acqua di una tazza e scioglierci dentro 2 cucchiai di miele, 3 di cannella in polvere e una manciata di pepe. Portare tutto ad ebollizione e bere come se fosse un buon tè caldo. Il profumo speziato libera velocemente le vie respiratorie e le proprietà antisettiche della cannella riducono l’infiammazione della gola.