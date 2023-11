Marina Di Guardo scrittrice di bestseller di successo e mamma della famosa influencer e imprenditrice Chiara Ferragni è più in forma che mai all’età di 60 anni. Scopriamo il suo make up facile e veloce da riprodurre.

Il make up facile e veloce di Marina Di Guardo

Marina Di Guardo scrittrice di romanzi dalle sfumature tra il giallo e il noir, nonna super social e mamma della celebre Chiara Ferragni, ha 62 anni festeggiati lo scorso ottobre, con il fisico snello e una pelle da far invidia alle più giovani. Attivissima sui social, la mamma più famosa d’Italia ha pubblicato il suo nuovo thriller intitolato Quello che ti nascondevo, con tanto di inaugurazione condivisa sui social dalle sue tre figlie.

Amatissima sui social dove è divenuta la nonna più social d’Italia, Marina Di Guardo condivide anche segreti di make up e di cura della pelle, da autodidatta, amante del settore. Marina ha confessato ai suoi migliaia di followers che la apprezzano da anni, come riprodurre il suo make up facile e veloce da tutti i giorni. Nel tutorial trucco facile che ha realizzato step by step Marina Di Guardo valorizza un elemento comunicativo del viso, lo sguardo.

Tutta la sua forza la Di Guardo la mette nei suoi romanzi thriller che fanno rabbrividire, drammi dalle tinte fosche, anche psicologici, che nessuno si aspetterebbe mai essere il risultato di una mente così accogliente. Come realizza il make up la scrittrice? La Di Guardo dice di non usare mai l’ombretto sulle palpebre perché ha paura di far danni, mentre mette in risalto gli occhi con tanto mascara sulle ciglia.

Per dare loro più spessore, volume e lunghezza prima “spolvero un po’ di cipria e poi applico un primer cremoso. L’effetto finale è molto teatrale”, confessa Marina. Un segreto che la scrittrice ricorda di aver appreso da Stefano Anselmo, famosissimo make-up artist, riguardo il mascara per volumizzare le ciglia naturali e incurvarle.

“Sono sempre state il mio punto forte e ho imparato a truccarle a modo mio. Il mascara, per esempio, non lo metto mai sotto, i make-up artist non sono d’accordo, ma io mi trovo bene così”, confessa.

Secondo step del suo make up veloce è il fard sui toni del rosa con texture opache e al posto di un illuminante, che usa solo sotto l’arcata sopracciliare per aprire lo sguardo, la mamma social preferisce un fard rosa, per scaldare il fondotinta. “Lo applico sulle gote, sulla fronte, sul mento e anche sulle palpebre, tira fuori il verde delle pupille”.

E delle sue sopracciglia folte e in ordine? La Di Guardo ha detto che ha sempre ammirato quelle di Margaux Hemingway, una famosissima modella e attrice degli anni Settanta che aveva sopracciglia cespugliose. Prima la scrittrice thriller le aveva spesso incolte ma poi ha seguito i consigli dei make-up artist e ha scoperto il gel fissante.

Marina Di Guardo e il make up: step della scrittrice

Marina Di Guardo, scrittrice di numerosi thriller e mamma della famosa Chiara Ferragni, è diventata a tutto tondo un’influencer over 60 che tiene alta la bandiera del made in Italy. Sempre più seguita sui social, da quasi mezzo milione, la scrittrice dispensa anche consigli di bellezza, oltre che tecniche di scrittura da “brividi”. Nata a Novara nel 1961, di origini siciliane, nella vita oltre a essere mamma di Chiara, Valentina e Francesca è da sempre stata appassionata di lettura e scrittura. Come detto, la scrittrice ha rivelato il suo trucco abituale, semplice e veloce. Ultimo step ma fondamentale? Il rossetto.

Un segreto scoperto il giorno del matrimonio di sua figlia Chiara è come disegnare la bocca. Marina usa da allora una matita bianca per evitare che il rossetto fuoriesca dal contorno labbra. “Un suggerimento che mi sforzo di mettere in pratica e che mi salva dal continuo ritocco”. I suoi colori di rossetto preferiti sono vivaci e di solito mischia almeno 2 o 3 tonalità.