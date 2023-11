Tra i beauty look di tendenza questo autunno 2023 troviamo le ciglia effetto “ragno” chiamate spider lashes. Come ottenere questo effetto wow e di grande impatto? Ecco svelati 5 mascara per creare le spider lashes.

5 mascara per creare le spider lashes

Di grande tendenza questo autunno 2023, e divenuto super popolare nella notte di Halloween, è l’effetto spider lashes, ciglia “ragno”, ricreato dalla cantante Doja Cat in occasione dei recenti Video Music Awards organizzati da MTV a New York.

Il trucco, realizzato dal visagista di fiducia della popstar Ernesto Casillas, era in tema ragno con sopracciglia sottili, ombretto bianco e ciglia a ciuffetti che ricordavano proprio le zampe dell’insetto. Insomma, un look perfetto non solo per Halloween ma anche per un’occasione particolare. Per chi volesse provare a riprodurlo, è facile riuscirci grazie ai mascara appositi effetto “ragnatela”.

Si tratta di una particolare applicazione del mascara, rigorosamente nero, che unisce tra loro le ciglia facendole assomigliare a delle lunghe zampette di ragno. Le spider lashes uniscono il mondo dei cartoni animati, dove solitamente i personaggi sono disegnati con enormi occhi e ciglia lunghissime, ai trend del passato.

Estremamente femminili, possono essere ricreate con pochissimi strumenti, anche solo mascara e pinzetta per ciglia. Ecco svelati 5 mascara per creare le tanto amate “spider lashes” che aprono lo sguardo e lo rendono seducente per un look mai banale.

Mascara Giorgio Armani

Eyes to Kill è un mascara dal finish naturale dalla texture fluida, che dona volume e avvolge le ciglia senza appesantirle, perfetto per ottenere le spider lashes.

Rare Beauty

Perfect Strokes Universal è un mascara tutto-in-uno che allunga e solleva tutti i tipi di ciglia, anche le più dritte e sottili.

Glossier

Lash Slick ha una formula leggera e flessibile che allunga e solleva le ciglia in modo naturale, senza appesantire.

Givenchy

Noir Couture Waterproof ha un effetto ciglia finte grazie all’applicatore composto da tre sfere che catturano tutte le ciglia, anche le più corte. La sua formula, resistente all’acqua, dona volume, lunghezza e curvatura.

Deborah Milano

My Power Volume ha una formula nutriente e uno speciale applicatore che garantisce volume e definizione estreme.

Mascara spider lashes: come ricreare le ciglia “ragno”

Le tanto amate e popolari “spider lashes”, ossia ciglia effetto ragno come abbiamo visto tornano di tendenza questo Autunno-Inverno 2023, utilizzate anche per la notte di Halloween. La tendenza più attuale, quella che spopola sui social, si ispira ai manga giapponesi e agli anime. I personaggi protagonisti di manga e anime, infatti, presentano spesso ciglia “a grappoli”, con ciuffetti molto più lunghi che svettano verso l’alto.

Si parte dall’applicazione del mascara messo sulle ciglia in forma a zig-zag, per dare massima incurvatura e lunghezza al pelo, per le ciglia superiori. Poi si sporca la pinzetta con il mascara e la si utilizza su quelle inferiori per attaccarle tra loro e creare dei ciuffetti che assomigliato alle zampette dei ragni.

Per ottenere un look effetto “ragno” basta stendere un primo strato di mascara su tutte le ciglia per poi lasciarlo asciugare e ripassare le ciglia una ad una. Infine si passa lo scovolino nella parte interna alla curva delle ciglia, quella più vicina alla palpebra, esercitando un movimento rotatorio, dalle radici alle punte. Per conclude pressa delicatamente il mascara sulle radici delle ciglia, tamponandole con lo scovolino 5-10 volte.