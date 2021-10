Valentino Rossi è uno campione di motociclismo molto amato sia per la sua bravura che per la sua estrema simpatia. Protagonista assoluto del mondo delle due ruote da 26 stagioni, Rossi può vantare ben 9 titoli mondiali.

Per restare in forma chiaramente Valentino si allena con costanza e segue anche una dieta specifica.

Scopriamo quindi cosa mangia il numero 46 della MotoGp.

La dieta di Valentino Rossi

Per restare in forma Valentino evita di mangiare alimenti ricchi di grassi e zuccheri seguendo quindi una dieta sana. L’uomo comunque ha ammesso di avere la fortuna di non faticare a restare in forma in quanto il suo fisico gli permette di non seguire una dieta speciale.

Attualmente Valentino è invece seguito da un nutrizionista che si occupa della sua alimentazione e di quella dei ragazzi della VR46 Academy.

Cosa mangia Valentino Rossi

A colazione Valentino Rossi mangia uova saltate in padella in quanto preferisce alimenti salati.

Per pranzo il campione invece mangia tortiglioni o pasta con tonno e piselli, conditi con olio e formaggio. A questo aggiunge un secondo a base di carne.

A cena invece il motociclista mangia della carne che ama molto quando cotta alla brace.

Come si allena Valentino Rossi

Oltre a stare molto attento alla sua alimentazione, Valentino Rossi si allena anche molto.

L’uomo in particolare allena l’agilità, la flessibilità e la resistenza muscolare: tre cose essenziali per tutti i motociclisti.

Per questo motivo Rossi svolge una preparazione atletica composta da stretching, elasticità ed esplosività muscolare.

Valentino ama allenarsi con la corsa che gli permette anche di mantenere il cuore abituato a raggiungere un gran numero di battiti cardiaci. Il cuore dei piloti di due ruote infatti batte molto velocemente durante le gare e per questo è essenziale mantenerlo allenato.

Il pilota poi fa anche molta palestra, inoltre si prepara correndo presso il circuito privato sterrato realizzato a Tavullia.

Rossi poi ama anche altri sport tra cui lo snowboard e anche i tuffi in mare.