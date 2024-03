Si dice “mangia le mandorle e ti cala la pancia”, perché le mandorle riducono colesterolo e grasso addominale. E’ vero dunque che fanno dimagrire? Ecco se sì e come riducono la pancia.

E’ vero che le mandorle fanno dimagrire e riducono la pancia?

L’affermazione che le mandorle aiutano a dimagrire e riducono la pancia suscita in molti una certa dose di incredulità e scetticismo visto che spesso ben si conosce l’impatto energetico e calorico della comune frutta secca in guscio. Le mandorle sono un alimento conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Nonostante ciò, ne consumiamo ancora troppo poco. Difficilmente le mettiamo nella lista della spesa, ed è un male perché è considerato alla stregua di un super-food, ovvero un cibo ricchissimo di virtù nutrizionali. Una nuova conferma pubblicata sull’European Journal of Clinical Nutrition, ha messo in evidenza come le mandorle possono aiutarci anche a ridurre il grasso addominale.

Uno dei metodi migliori per sfruttare appieno i benefici delle mandorle, è quello di consumarle come spuntino durante la giornata. La frutta secca è senz’altro un’alternativa sana e gustosa che aiuta a mantenere il peso forma e aumentare il senso di sazietà.

La quantità ideale si attesta intorno ai 42 grammi e andrebbe consumata preferibilmente durante la mattina. Secondo i risultati ottenuti dalla ricerca, i partecipanti che avevano l’abitudine di usare tale alimento come snack riuscivano a mantenere un peso corporeo sano, ridurre le calorie durante la giornata e a controllare in maniera più efficiente l’appetito.

Le mandorle sono una buona fonte di magnesio e di calcio, contengono proteine (circa il 22-25%), lipidi e glucidi. Sono digeribili e molto energetiche; contengono anche vitamine del gruppo B, vitamina E, grassi insaturi, ferro, potassio, rame e fosforo.

Come ridurre la pancia

Abbiamo visto le tante proprietà benefiche delle mandorle, tra la frutta secca più gettonata e apprezzata anche per perdere peso. Infatti, le mandorle sono sempre inserite nelle liste degli alimenti che fanno dimagrire e fanno bene. In piccole quantità le mandorle fanno bene all’organismo.

Sono ricche di antiossidanti e fibre che aiutano a stabilizzare i livelli di zucchero nel sangue e quindi ad evitare di pasticciare. Una manciata di mandorle (circa una decina) è un ottimo spuntino. Contrariamente a quanto affermano alcuni, le mandorle non fanno ingrassare, anzi aiutano a restare in forma.

Esse non solo riducono la massa grassa ma aiutano a ridurre il colesterolo e a rallentare l’invecchiamento cellulare. Le mandorle sono un alimento completo da integrare in sfiziose ricette come snack.