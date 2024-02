C’è chi lo ama e chi lo detesta: parliamo del sapore piccante. Mangiare cibi piccanti ha i suoi pro e contro, ma cosa succede al corpo se ci nutriamo di una dieta troppo piccante?

Mangiare troppo piccante: cosa succede al corpo?

Il cibo piccante diventa sempre più popolare anche i menù dei ristoranti includono molto più piccante. In primis avvertire il piccante è una sensazione e non un sapore. Le papille gustative sentono il gusto amaro, acido o aspro, dolce, salato e umami, ma non piccante. La sensazione di calore che sentiamo dipende da alcuni recettori che abbiamo nella bocca, nella lingua e nel primo tratto digestivo.

La capsaicina è la molecola che dà la sensazione del piccante che sentiamo. Quando mangiamo del peperoncino, la capsaicina si lega ai recettori chiamati TRPV1. La capsaicina inganna il cervello, facendogli credere che la temperatura è cambiata. Ecco perché la nostra mente fa scattare la sensazione di calore. Ma cosa succede al corpo nel mangiare troppo piccante?

Per prima cosa quando mangiamo un cibo molto piccante, cominciamo a sudare. I capillari si dilatano, così la sensazione di calore diminuisce attraverso la pelle. Spesso diventiamo rossi in viso e anche sulle mani. I polmoni inviano un avviso al diaframma affinché singhiozzi rapidamente nel tentativo di sfrattare l’invasore bruciante.

Tuttavia, nonostante i benefici dei cibi piccanti, mangiare pepe e il peperoncino in quantità esagerate, può avere degli effetti collaterali. In generale gli alimenti piccanti sono molto salutari, a meno che non ci siano patologie del sistema gastrointestinale o allergie. Particolare attenzione deve essere usata da chi soffre di ulcere, gastroenteriti e cistiti, da donne in gravidanza o nel periodo di allattamento e nei bambini sotto i 12 anni che presentano un apparato digerente più delicato.

E’ importante non eccedere nelle quantità di cibi piccanti che si assumono, in quanto se si assumono delle dosi eccessive pepe e peperoncino possono irritare pesantemente le mucose interne, principalmente l’intestino e le vie urinarie, arrivando nei casi più gravi a causare la comparsa di tracce di sangue nelle urine.

Quando si mangia troppo piccante i benefici degli alimenti come pepe e peperoncino possono diventare “collaterali”. In primis l’effetto immediato è di avvertire bruciore con conseguenze lacrimazione, muchi e sudorazione. Ma non durerà molto. Per eliminare completamente la sensazione di piccante ci vogliono fino a venti minuti. Quando le molecole piccanti dalla bocca passano dalla gola per arrivare al tratto gastrointestinale si avverte:

Sensazione di bruciore al petto a causa dei recettori del dolore nell’esofago;

singhiozzo perché viene stimolato il nervo frenico;

può diventare anche difficile parlare;

aumenta la produzione di muco nello stomaco che può portare anche a nausea e persino vomito;

quando si va in bagno possiamo sentire un bruciore molto fastidioso.