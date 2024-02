Mark Zuckerberg, da giovane studente a re dei social network, è l’uomo che ha rivoluzionato le relazioni umane trasformandole online. Ecco la sua dieta da 4mila calorie.

Mark Zuckerberg: la dieta da 4 mila calorie

Mark Zuckerberg fondatore di Facebook ha studiato informatica ad Harvard e a 19 anni una sua idea è diventata epocale. Affascinato dalla mole d’informazioni personali contenuta negli annuari universitari, decide di trasferirla sul web con il sito Facemash, chiuso dopo pochi giorni per violazione di copyright e privacy. Ma Mark non demorde e lancia il primo thefacebook.com, realizzato in collaborazione con Andrew McCollum ed Eduardo Saverin nel 2004.

Un successo planetario che lo porta in quattro anni sul tetto del mondo, come il più giovane miliardario esistente, a cui si aggiunge la proprietà di Instagram e poi Whatsapp. Zuckerberg è cofondatore e amministratore delegato di Meta Platforms; è decimo nella classifica dei più ricchi al mondo. Oggi 39enne, sposato con Priscilla Chan, filantropa americana ed ex pediatra, Zuckerberg si tiene in forma con una dieta molto ricca.

Il fondatore di Facebook, con un patrimonio stimato in 106 miliardi di dollari, si tiene in forma assumendo tante calorie ben 4mila al giorno. Il magnate della tecnologia si alimenta dal fast food nel suo tentativo di diventare un contendente alle MMA. Sulla nuova app di Meta, Threads, la piattaforma lanciata da Zuckerberg per competere con X di Musk ha detto: “Non sto riducendo il peso, quindi ho bisogno di circa 4000 calorie al giorno per compensare tutta l’attività”.

Il magnate ama il cibo McDonald’s: cosa ordina? Ha detto di mangiare 20 nuggets, porzioni giganti di patatine fritte, un Oreo McFlurry, torta di mele e magari qualche cheeseburger. Il tutto arriva a 2.619 calorie. Affinché Zuckerberg possa bruciare 4000 calorie al giorno, deve dedicare tante ore all’allenamento duro e rigoroso. Per questo fa dai tre a quattro allenamenti di jujitsu e arti marziali miste a settimana, oltre a allenamenti di forza e mobilità: “Non dimagrisco, quindi ho bisogno di circa 4000 calorie al giorno per compensare tutta l’attività”.

Il patron di Meta ha iniziato la nuova faticosa routine in seguito alle voci secondo cui si sarebbe schierato contro il rivale nel campo della tecnologia Elon Musk. Ma sembra che la coppia non stesse scherzando: Zuckerberg ha recentemente raggiunto la cintura blu nel jiujitsu brasiliano dopo settimane di intenso allenamento.

Mark Zuckerberg e la dieta: cosa mangia il magnate?

Mark Zuckerberg, magnate della tecnologia e fondatore di Facebook nonché co-fondatore di Meta Platforms, è tra i più ricchi al mondo, all’età di 39 anni. Come ha rivelato sulla sua nuova piattaforma Threads Zuckerberg rivela la sua dieta super calorica di ben 4000 calorie al giorno.

Al culmine della pandemia di Covid-19, il 39enne ha iniziato a dedicarsi alle arti marziali e da allora ha condiviso aggiornamenti sui suoi allenamenti e sulle sue abitudini di salute. E presto potrebbe mettere alcune di quelle abilità contro un rivale Musk. Anche se non si sa se i due intendono scontrarsi o meno, è chiaro che Mark si sta preparando per qualcosa dopo aver raccontato il suo ordine di cibo da 4.000 calorie al giorno.