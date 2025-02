Mantenere il peso dopo la dieta: suggerimenti e rimedi

Il percorso dietetico non è mai facile, anche perché si va incontro a una serie di sacrifici e compromessi. Per questa ragione, riuscire a mantenere il peso può risultare la parte più difficile. Scopriamo, nei paragrafi a seguire, alcune indicazioni per evitare di ingrassare e quindi tenere il fisico sotto controllo.

Mantenere il peso

Al termine di un processo di dimagrimento dopo aver perso i chili che il nutrizionista ha indicato, bisogna anche cercare di mantenere il peso raggiunto in modo da preservare una buona salute psico-fisica. Si tratta di un percorso non semplice da portare a termine, anzi il più delle volte è ricco di ostacoli.

A volte, la parte più difficile risulta proprio riuscire a mantenere i chili persi per buona parte del tempo. Riuscire a mantenere il peso in ottenuto è un percorso che richiede maggiore dedizione, impegno e forza di volontà. Se si seguono delle diete troppo rigide o restrittive può risultare difficile continuare questo percorso.

Dopo aver seguito una dieta, il corpo tende a subire degli scossoni e degli squilibri per cui è bene cercare di tornare nei ranghi riuscendo così a conservare il peso così a lungo perso. Il consulto con un esperto, anche da questo punto di vista, potrebbe aiutare a mantenere il fisico e quindi evitare di ingrassare tornando al punto di partenza.

Mantenere il peso: strategie

Iniziare un percorso dietetico, per quanto faticoso e difficile, almeno inizialmente, può dare sicuramente dei benefici per il proprio fisico. Per riuscire a mantenere il peso e quindi evitare di ingrassare bisogna attuare delle strategie efficaci.

Prima di tutto, la regola dei cinque pasti giornalieri è fondamentale. In questa fase è molto importante continuare ad assumere pasti quali la colazione, il pranzo e la cena seguiti dai due spuntini di metà mattina e del pomeriggio. In questo modo si prevengono gli attacchi di fame riuscendo così a saziarsi.

Le proteine sono poi un nutriente fondamentale in questo tipo di percorso proprio perché hanno i benefici giusti. Quindi per mantenere il peso adatto è bene consumare le proteine a partire già dalla prima colazione. Idratarsi, l’idratazione è un altro passo fondamentale proprio perché l’acqua aiuta a smaltire i sali in eccesso e quindi a perdere altri chili.

Bisogna poi prestare particolare attenzione al fine settimana dal momento che si tende spesso a esagerare con cibo e bevande non idonee che possono portare ad un aumento dei chili e quindi non riuscire a mantenere il peso.

Mantenere il peso: formula naturale

