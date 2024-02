Marco Columbro, noto conduttore televisivo e attore, ormai lontano da molto tempo dallo spettacolo, ha svelato una particolare dieta che ha seguito. Ecco la dieta dei 10 giorni.

Marco Columbro: la dieta dei 10 giorni

Marco Columbro, noto conduttore televisivo, ha debuttato alla conduzione di programmi popolari come Paperissima e Buona Domenica in coppia con Lorella Cuccarini. Negli anni Duemila Columbro viene colpito da un aneurisma cerebrale che lo costringe ad uno stop: in seguito riprende l’attività teatrale e abbraccia la medicina alternativa infine apre un resort tra le colline toscane.

Dopo la malattia avvenuta nel 2002 che lo ha costretto a star fermo, Marco torna a Paperissima con Natalia Estrada, si dedica al teatro: una delle ultime apparizioni è stata nel 2014 come concorrente al talent-show di Rai 1 Si può fare! condotto da Carlo Conti.

Lontano da un po’ dalla televisione e dallo spettacolo Columbro, oggi 73 anni, nell’ultimo periodo si è dedicato alla scrittura di un suo libro. In una delle sue poche interviste recenti Columbro ha parlato di una dieta dei 10 giorni ai tempi della sua amicizia con Berlusconi. “Una sera sì e tre no mi invitava ad Arcore. Se io lo misi a dieta? Io avevo fatto un digiuno di 10 giorni a Udine, con la mia maestra spirituale”, racconta l’ex conduttore.

Quando seguì questa dieta Columbro ha detto che poteva solo bere brodi e succhi vegetali, facendo bollire frutta o verdure. La sera, invece, l’ex conduttore assumeva solo sali minerali, ma a quale scopo? Questa dieta dei 10 giorni era necessaria per purificare il corpo umano, tutto si rallenta, e si finisce in uno stato meditativo continuo. Così Marco riuscì a dimagrire dopo tanto tempo che aveva perso la forma fisica, prima dell’aneurisma.

Lavorativamente oggi Columbro ha detto di condurre un programma su Business24 dedicato all’imprenditoria green e alle eccellenze e che a fine anno uscirà per Macro edizioni il libro che racconta i suoi 40 anni di “ricerca spirituale”.

Marco Columbro e la dieta: cosa mangia il conduttore?

Marco Columbro è uno degli storici volti che ricordano la storia della televisione italiana. Conduttore tv e attore di teatro Columbro, oggi 73enne, ricorda con orgoglio la sua carriera in tv da Buona Domenica a Five, il suo programma di punta. Si è aggiudicato ben 13 Telegatti per i suoi programmi Mediaset ottenendo il successo proprio grazie a Five, uno dei più famosi e divertenti pupazzi in polietilene del Gruppo 80.

Oggi Columbro vive con Marzia, ex attrice e sua compagna di vita, con la quale costruisce progetti senza mai dimenticare il passato degli anni ‘80 e ’90. Columbro, com’è noto, è buddista e ha un forte rapporto con la spiritualità. Una volta, racconta lui stesso, dopo aver fatto un digiuno di 10 giorni a Udine con la sua maestra spirituale, nutrendosi solo di brodi e succhi vegetali, consigliò a Berlusconi una dieta per purificarsi dalle cene di Publitalia. Solo grazie ai suoi consigli il patron di Mediaset perse 11 chili.

Il rapporto con la spiritualità lo ha aiutato ad affrontare il suo incidente di percorso: l’aneurisma cerebrale. Tutto nasce da Ugo, racconta, una sitcom della quale doveva essere direttore artistico, scegliere gli attori e avere il pubblico. La produzione, però, gli diede solo la direzione, facendogli scrivere solo 10 delle 20 puntate. “Oggi mi piacerebbe fare una bella fiction, da coprotagonista”, dice Columbro.