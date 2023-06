Dieta digiuno intermittente: gli errori da evitare

Quando si parla di regimi alimentari dimagranti, sono davvero tante le diete che è possibile seguire per perdere i chili in eccesso. Una molto nota, ma anche che crea dibattito, è la dieta digiuno intermittente, un regime alquanto particolare e restrittivo. Per seguirla correttamente, ci sono una serie di errori che sarebbe meglio non fare. Vediamo quali sono.

Dieta digiuno intermittente

Un regime alimentare che stanno seguendo molte persone per recuperare la forma fisica, anche in vista della stagione estiva. La dieta digiuno intermittente è un tipo di regime alimentare che, come dice il nome, prevede il digiuno in determinate ore del giorno. Ci si astiene dal cibo per circa 16 ore, ma ci sono anche regimi maggiormente restrittivi.

Durante il digiuno, quindi nelle 16 ore in cui non bisognerebbe toccare cibo, sono ammessi soltanto determinate bevande quali acqua, caffè possibilmente non zuccherato e altri liquidi che siano senza troppe calorie. Non sono consigliati e ammessi i cibi solidi e neanche le bevande che contengono zuccheri come i succhi di frutta o le bibite gassate.

Seguire la dieta digiuno intermittente comporta dei benefici, come la possibilità di perdere peso rapidamente e al tempo stesso migliorare la salute metabolica, quindi dimagrire correttamente. Sono diverse poi le tipologie di digiuno intermittente da seguire, come 16:8 che prevede di digiunare per 16 ore e consumare cibo nelle restanti 8 ore della giornata.

Nell’arco di tempo delle 8 ore è consigliabile aggiungere e consumare fino a 2 o tre pasti. Un regime da eseguire al massimo in due giorni a settimana e sempre su consiglio di un esperto del settore per non andare incontro a conseguenze o problematiche che possono essere nocive o dannose.

Dieta digiuno intermittente: errori da non fare

Prendersi cura della propria salute e della propria forma fisica è molto importante e la dieta digiuno intermittente permette sicuramente di ottenere questi importanti e utili risultati. Affinché questo regime funzioni molto bene e in maniera efficace, si consiglia di adottare i giusti accorgimenti senza andare incontro a errori.

Ci sono degli errori e delle cose che in un regime del genere sarebbe meglio non fare. Può capitare che seguendo un regime del genere si rischi di abbuffarsi senza sosta considerando che vi sono ben 16 ore di digiuno. Si consiglia, come sempre in ogni regime, di evitare gli eccessi e di moderare la quantità e le porzioni degli alimenti che si assumono.

In un regime come la dieta digiuno intermittente, non è importante soltanto la qualità degli alimenti e dei cibi da consumare nell’arco della giornata, ma anche la quantità. Quindi evitare le abbuffate è consigliato anche per una buona educazione alimentare che può aiutare a non esagerare nei pasti.

Fondamentale in questo regime, non solo consumare gli alimenti adatti, ma anche praticare attività fisica, quindi fare un po’ di moto. Se non si pratica anche la giusta attività fisica, è possibile anche perdere massa muscolare. Quindi, oltre agli alimenti da portare in tavola, è bene affiancare anche un’attività fisica costante sicuramente aiuta.

Dieta digiuno intermittente: integratore dimagrante

Per seguire nel modo migliore la dieta digiuno intermittente è bene anche abbinare un supporto che possa sostenere e dare un aiuto nella fase di dimagrimento. In commercio sono vari gli integratori dimagranti, ma il più adatto per le sue proprietà è proprio Spirulina Ultra, una formula di origine italiana in compresse che è stato approvato dai consumatori ed esperti del settore, oltre che dal Ministero della Salute.

Un integratore di origine naturale che permette di stimolare il metabolismo riuscendo così a dimagrire nel modo corretto. Va a lavorare sulle calorie bruciandole anche nella fase di riposo, smaltisce e riduce i grassi in eccesso saziando nel modo giusto in modo da non esagerare a tavola e ha proprietà detox, quindi depurante per il fisico.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Una formula efficace perché si basa su componenti naturali che non causano controindicazioni o effetti collaterali come l’alga spirulina che combatte le riserve di grasso evitando che possano depositarsi nei punti critici e la gymnema che regola l’appetito velocizzando il metabolismo di carboidrati e lipidi.

Gli stessi nutrizionisti consigliano di consumarne una compressa prima del pranzo e un’altra prima della cena con un bicchiere di acqua per ottenere importanti benefici e risultati ai fini del dimagrimento.

Questo integratore è originale ed esclusivo, quindi non reperibile nei negozi o Internet, ma soltanto tramite il sito ufficiale per cui si compila il modulo con i dati personali per poi usufruire della promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra a un prezzo di 49.99€ invece di 200. Il pagamento si accetta anticipatamente con Paypal e carta di credito o direttamente al corriere alla consegna della merce, quindi in contanti.