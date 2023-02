Ci stupiremo se sapessimo la vastità di oggetti che abbiamo in casa e il loro potere benefico. Come nel caso del bicarbonato di sodio che abbinato e mescolato al latte può diventare una maschera viso rigenerante. Scopriamo come preparare una maschera a base di bicarbonato e latte.

Maschera viso bicarbonato e latte: come prepararla a casa

Molte sostante naturali che troviamo in cucina si adattano a mille usi. La loro azione risulta ancora più forte soprattutto se combinata tra di loro, come nella preparazione di prodotti e maschere per viso e pelle.

Ecco due prodotti molto potenti per la pelle del viso: bicarbonato e latte. I due ingredienti, presenti nelle case di ciascuno di noi, se mischiati insieme posso essere un ottimo rimedio per la pelle.

In particolare, l’azione combinata ha un effetto ringiovanente, riuscendo, inoltre, a prevenire le rughe.

Il bicarbonato è straordinario per le sue proprietà naturali. Oltre ad essere un ottimo rimedio per igienizzare, sbiancare e combattere la sporcizia, la sostanza ha anche effetti positivi sul corpo. Per questo, è frequente il suo impiego anche come scrub per la pelle. L’azione combinata con il latte riesce a dare, come risultato, una potente maschera.

Attraverso alcune, semplici, mosse, il procedimento riesce ad assicurare un effetto rinvigorente al proprio viso.

Ecco come realizzare l’incredibile maschera direttamente a casa tua.

Tutto ciò che serve sono solo un cucchiaio di latte e mezzo cucchiaio di bicarbonato di sodio. I due elementi andranno mescolati insieme per creare un composto, che abbia una consistenza omogenea.

Prima di applicarlo, tuttavia, sarà necessario pulire con accuratezza il viso, con abbondanti acqua e sapone.

Maschera viso al bicarbonato e latte: ultimo step per applicarla

In seguito si potrà procedere con l’applicazione del composto.

La maschera viso potrà coinvolgere anche il collo e dovrà restare in posa per un intervallo di circa 10 minuti. Infine, si potrà procedere con il risciacquo.

E’ fondamentale introdurre nella propria skincare, soprattutto in inverno, questo tipo di trattamento per il viso. Per ottenere dei risultati, si dovrà ripetere il procedimento per circa 2/3 volte a settimana. Già dopo quattordici giorni, la maschera a base di bicarbonato di sodio e latte mostrerà i primi effetti sulla propria pelle.