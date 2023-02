Come ogni altra parte del corpo, anche i piedi vanno curati con attenzione. Non è necessario applicare sui piedi prodotti di cosmetica, ma anche le maschere e gli scrub fai da te sono efficaci. Scopriamo, in questo articolo, la maschera per i piedi a base di patate e latte.

Ecco come prepararla a casa.

Maschera per i piedi con patate e latte: come prepararla a casa

Capita spesso che ci si dedichi al benessere e la cura del viso, capelli, mani e gambe. Ma quanti si ricordano dei piedi? Anche loro sono parte fondamentale del nostro corpo e necessitano di cure e trattamenti ad essi dedicati. I piedi sostengono tutto il nostro peso e tendono quindi ad affaticarsi con facilità.

Esistono diversi disturbi che possono compromettere la salute e l’estetica dei piedi. Tra questi, ricordiamo le eventuali spaccature causate dalla pelle troppo secca o l’ispessimento dell’epidermide.

E’ possibile realizzare maschere e scrub fai da te, prodotti naturali da creare direttamente a casa. Ecco un esempio: la maschera per i piedi con patate e latte.

Viziate i piedi con questa magica maschera e direte addio a secchezza e ruvidezza. Le patate sono ricche di grassi, carboidrati e importanti sostanze nutritive che donano molti benefici alla pelle e la rendono più levigata.

Il latte è un idratante naturale, efficace soprattutto nel combattere le fastidiose e antiestetiche crepe che si formano sui talloni.

Realizzare a casa è molto facile: basta far lessare una patata, poi sbucciatela e schiacciatela con una forchetta. Aggiungete poi il latte, mescolate bene e applicate il composto sui piedi. Tenetelo su circa 20 minuti e poi lavate i piedi con acqua per rimuoverlo. L’effetto sarà super levigato e anche luminoso.

Piedi sani e levigati prima dell’estate: consigli

Oltre all’utilizzo periodico di maschere per levigare i piedi, è bene seguire alcune consigli preziosi. Per prima cosa dobbiamo dire stop a calzini e calzettoni di pile che hanno tenuto i piedi al caldo per tutto l’inverno.

Esistono diverse e varie maschere come scrub per piedi fai da te per avere piedi curati, idratati, rilassati, nutriti e profumati. Ripetere il trattamento almeno un paio di volte o all’occorrenza, per assicurarci la riuscita nella missione piedi al top.