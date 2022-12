Maschere purificanti per il viso: quali scegliere e quando applicarle

Almeno una volta alla settimana è importante inserire nella propria skincare una maschera viso purificante, soprattutto per chi ha la pelle mista e grassa. Ecco una guida su quali maschere viso purificanti scegliere e quando vanno applicate.

Maschere purificanti per il viso: i migliori prodotti in commercio

La maschera viso è un passaggio fondamentale nella skincare. Ecco alcune delle migliori maschere purificanti in commercio.

Insta-Masque di NUXE è una maschera purificante e levigante che non secca la pelle. Contiene due ingredienti naturali: il caolino, un’argilla bianca molto delicata che apre i pori e opacizza, e l’acqua floreale di rosa emolliente, che lenisce la pelle donando morbidezza.

Galenici Paris, maschera purificante fredda è un tipo di maschera viso che a contatto con la pelle, essendo fredda, deostruisce i pori e affina la grana della pelle.

In più, è a base di argilla, perfetta per purificare.

L’Oréal Paris Maschera per il Viso Argilla pura, anti-imperfezioni con alghe marine. Uniforma, illumina con 3 argille minerali e alga marina. Dopo 7 giorni la pelle appare energizzata e il colorito più uniforme.

Maschera Viso di Plantifique 100% Vegana è stata formulata con una combinazione unica di 7 potenti supercibi: Avocado, Spinaci, Mirtillo, Spirulina, Tea Tree, Aloe Vera, Calendula. Aiuta a combattere l’acne, le eruzioni cutanee e a disintossicare la pelle, senza causare irritazioni o ustioni.

Maschere per il viso purificanti: quando applicarle

La maschera purificante per il viso si applica su viso struccato asciutto o inumidito, a seconda del tipo di prodotto (di solito è specificato). A questo punto, si lascia agire la maschera dai 10 ai 20 minuti e, poi, si rimuove con acqua tiepida. Se durante la messa in posa la pelle dovesse pizzicare o bruciare, toglila prima del tempo. Per un’azione tonificante, picchietta un dischetto imbevuto di tonico.

Subito dopo, prosegui con l’abituale crema o gel idratante.