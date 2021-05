I pori dilatati sono un problema che riguarda un gran numero di persone. Per ridurre la dimensione dei pori e per rendere la pelle più omogenea e bella da vedere è possibile sfruttare alcuni rimedi naturali.

Suffumigi per ristringere i pori dilatati

I suffumigi sono un ottimo rimedio per chi soffre di pori dilatati. In particolare vi suggeriamo di realizzare i suffumigi utilizzando olio essenziale di basilico, olio essenziale di lavanda oppure olio essenziale di rosmarino. Questi prodotti hanno infatti un grande potere calmante e purificante sulla pelle.

Il vapore caldo e l’azione benefica di questi oli essenziali vi permetteranno di liberare i pori dalle impurità aiutandovi a renderli molto meno visibili in modo del tutto naturale.

Per ridurre i pori dovete semplicemente coprire la testa con un asciugamano e posizionarvi sopra ad una tazza di acqua bollente in cui sono stati aggiunti oli essenziali. Restate in posa per almeno 10 minuti e poi il trattamento potrà essere considerato concluso. Alla fine dell’operazione vi suggeriamo di applicare un tonico per richiudere i pori.

Maschera viso per pori dilatati

Una delle migliori maschere per ridurre l’aspetto dilatato dei pori risulta essere la maschera viso al cetriolo.

Per realizzarla vi serviranno:

1 cetriolo

20 grammi di farina di mais

Sbucciate un cetriolo e frullatelo per ottenere un composto omogeneo. Mettetelo in una ciotola e aggiungete poi la farina di mais. Mescolate bene. Applicate poi la crema sul viso pulito effettuando dei movimenti circolari. Lasciate in posa per almeno 15 minuti e successivamente risciacquate con abbondante acqua tiepida.

Alimentazione contro pori dilatati

Per ridurre e prevenire i pori dilatati vi consigliamo di curare molto la vostra alimentazione.

Consumate grandi quantità di frutta e verdura perchè vi consentiranno di migliorare l’idratazione della cute. Ovviamente vi ricordiamo di bere almeno due litri di acqua al giorno per mantenere la pelle morbida e sana.