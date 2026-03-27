Meditazione antica e pratica contemporanea al Museo del Vetro di Empoli

La programmazione culturale locale si arricchisce di un appuntamento dedicato alla meditazione che esplora radici filosofiche e modalità pratiche di addestramento della mente. L’iniziativa, intitolata Respira, propone un confronto tra modelli del mondo Mediterraneo e dell’India per offrire strumenti utili a riconoscere e gestire le cosiddette perturbazioni dell’animo, ovvero gli sbalzi emotivi e i condizionamenti che influenzano il nostro equilibrio interiore. L’incontro è pensato sia per chi cerca una cornice teorica sia per chi desidera sperimentare approcci meditativi profondi e consolidati.

Conferenza «Respira» a Empoli

L’appuntamento si terrà lunedì 30 marzo, alle 18, presso il Museo del Vetro di Empoli (via Ridolfi, 70) e prevede ingresso gratuito. L’evento sarà condotto da Luca Mori, filosofo e formatore, che proporrà una lettura comparata delle pratiche meditative nate nei contesti filosofici del bacino mediterraneo e in quelli dell’Asia meridionale. L’obiettivo è mettere in luce come queste tradizioni abbiano elaborato risposte concrete alla tendenza della psiche a farsi «colorare» dalle circostanze esterne, offrendo esercizi e regole per coltivare maggiore stabilità emotiva.

Contenuti e approccio

Durante l’incontro saranno presentate alcune tra le pratiche più influenti e impegnative, con una spiegazione sia filosofica sia operativa: dalla riflessione critica sul rapporto tra emozione e ragione agli esercizi che favoriscono la concentrazione e la presenza. Si discuterà il significato di perturbazione nella tradizione antica e si illustreranno strumenti per provarne l’efficacia nella vita quotidiana. L’approccio coniuga teoria e pratica, perché la conoscenza delle origini filosofiche aiuta a comprendere il senso e l’intento delle tecniche proposte.

Altri appuntamenti culturali in città

Nel panorama culturale metropolitano emergono anche iniziative musicali e presentazioni discografiche pensate per avvicinare nuovi pubblici ai musei. Tra queste, l’artista Patty Pravo presenta l’album Opera venerdì 27 marzo alle 18.00 nella sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi a Firenze. L’evento, organizzato da Fondazione MUS.E, comprenderà un dialogo con Giovanni Caccamo e, a seguire, una sessione di firmacopie dalle 18.30 alle 20.00 riservata a chi acquista il disco: l’accesso alla firma sarà consentito soltanto ai possessori dell’album, che verrà venduto anche in edizione speciale presso la sede.

Perché partecipare

Questi incontri coniugano testimonianze artistiche e opportunità di dialogo pubblico, offrendo ai partecipanti l’occasione di ascoltare narrazioni di carriera e approfondimenti sul processo creativo. L’ampia scelta di location museali sottolinea la volontà di stimolare il rapporto tra giovani e istituzioni culturali, trasformando i musei in luoghi di incontro oltre che di fruizione artistica.

Avvisi pratici e informazioni per i cittadini

Accanto agli eventi culturali, la Città Metropolitana diffonde aggiornamenti sulla viabilità e sulle norme stagionali: è in vigore l’obbligo di catene o di pneumatici invernali sulle strade di competenza e sulla Fi-Pi-Li dal 15 novembre al 15 aprile, norma utile per chi si muove in auto. Tra le novità più rilevanti per la circolazione, si segnala la chiusura della carreggiata sulla Sgc Firenze-Pisa-Livorno per il ripristino del ponte Navicelli nel tratto tra gli svincoli di Darsena Toscana Est e Ovest, con lavori previsti fino al 19/04/2026; i cittadini sono invitati a verificare percorsi alternativi e tempistiche prima di mettersi in viaggio.

Per partecipare alla conferenza Respira o richiedere informazioni sui posti disponibili è possibile scrivere a [email protected] o telefonare al 0571 757067. Per aggiornamenti sulla viabilità e l’elenco completo dei cantieri consultare i canali ufficiali della Città Metropolitana di Firenze. Entrambi i percorsi — culturale e informativo — mirano a rendere la vita cittadina più consapevole, sicura e partecipata.