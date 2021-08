La melissa è una pianta ricca di benefici per la salute e infatti i motivi per utilizzarla sono davvero numerosi. Tra le sue proprietà spiccano di certo quelle calmanti e sedative che la rendono ideale per contrastare l’ansia in maniera naturale e davvero efficace.

Melissa: un rimedio contro l’ansia

La melissa risulta essere uno dei migliori rimedi contro l’ansia in quanto è in grado di prevenirla calmando la mente e riducendo il livello di stress. In realtà questa pianta è ottima anche quando già si prova ansia in quanto contrasta i suoi effetti combattendo in modo del tutto naturale le palpitazioni, la tachicardia e il mal di testa.

Essa agise sul sistema nervoso e di conseguenza allenta i nervi tesi.

Risulta anche utile per sedare la tosse e i disturbi gastrointestinali di origine nervosa.

Melissa per ridurre lo stress e dormire meglio

Questa pianta è ideale per chi ha problemi a dormire bene. Tra i benefici che possiede infatti c’è di certo quello di contrastare l’insonnia in modo effiace regalando un sonno profondo e davevro riposante.

Nei periodi di grande stress infatti è complicato riuscire a dormire bene e per tale motivo consigliamo di bere una tisana alla melissa poco prima di andare a letto.

In questo modo infatti si riuscirà di certo a migliorare il riposo notturno e a svegliarsi al mattino riposati.

Come assumere la melissa contro l’ansia

In caso di ansia la tisana alla melissa è di certo uno dei migliori rimedi in assoluto. Per realizzarla basta semplicemente versare un cucchiaio di foglie in una tazza di acqua bollente. Dopo aver lasciato in infusione per circa 10 minuti, filtrate e poi bevete ancora caldo.

Un altro modo per sfruttare i benefici del tiglio contro l’ansia consiste nell’utilizzare l’olio essenziale di questa pianta. In tal caso suggeriamo di aggiungere due gocce di olio in acqua calda e miele poco prima di andare a dormire.