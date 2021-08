La tisana al tiglio è un rimedio naturale ricco di proprietà benefiche per la salute e per questo può essere assunta in numerose occasioni traendo evidenti benefici.

Fin dal Medioevo infatti il tiglio era apprezzato e sfruttato per via delle sue proprietà emollienti in grado di contrastare i sintomi del raffreddore, ma in realtà questa pianta possiene anche molte altre proprietà che la rendono capace di regalare benefici all’intero organismo.

Scopriamo insieme quali sono i motivi per bere la tisana al tiglio.

Tisana al tiglio e benefici sui nervi

La tisana al tiglio è una bevanda in grado di regalare effetti benefici ai nervi. Questa infatti è utile per via del suo grande effetto distensivo sul sistema nervoso. Trattandosi di una tisana rilassante, questa è utile per chi ha problemi di ansia e desidera distendere i nervi eliminando naturalmente la tensione.

Proprietà emollienti della tisana al tiglio

Questa bevanda possiede proprietà emollienti ed espettoranti che consentono di ridurre la tosse in modo efficace e rapido. Chi soffre di raffreddore o di influenza dovrebbe bere una tazza di questa bevanda calda e godere delle sue proprietà diaforetiche e calmanti. Essa infatti è in grado di far sudare e di conseguenza permette anche di ridurre la febbre in modo naturale.

Questa tisana possiede anche delle proprietà diuretiche e disintossicanti, ma è bene che chi ha problemi epatici, intestinali e biliari non esageri nella sua assunzione per evitare problemi di salute.

Tisana al tiglio contro l’insonnia

Tra i benefici della tisana al tiglio c’è anche quello di contrastare in modo naturale ed efficace l’insonnia. Questa deliziosa bevanda infatti è in grado di conciliare il sonno e di migliorarne la qualità in modo davvero importante.

Tale beneficio è legato al fatto che che questa tisana possiede delle proprietà rilassanti e di conseguenza è efficace anche contro l’ansia e contro lo stress.