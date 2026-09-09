AlimentAzione 2026: Scopri il Percorso verso un’Alimentazione Sana e Naturale

AlimentAzione 2026, giunta alla sua quarta edizione, è un’iniziativa che punta a promuovere l’innovazione nel settore alimentare attraverso il coinvolgimento di vari attori del territorio. L’obiettivo è valorizzare il lavoro di squadra eterogeneo, orientato al raggiungimento di traguardi specifici e alla creazione di soluzioni all’avanguardia.

Il percorso, che ha già visto alcuni appuntamenti, si arricchirà nei prossimi mesi con diverse iniziative volte a promuovere una cultura di alimentazione sana e naturale. L’iniziativa coniuga la valorizzazione delle eccellenze produttive regionali con l’approccio One Health che considera la salute umana, animale e ambientale come elementi interconnessi di un unico ecosistema.

Le Novità di Questa Edizione

Tra le novità di questa edizione spicca il focus sull’applicazione dell’intelligenza artificiale al settore della nutrizione sana, due temi di crescente interesse per le nuove generazioni. Il percorso vedrà il coinvolgimento di RoboMagister un’azienda all’avanguardia del territorio.

Prossimi Appuntamenti

6 Ottobre 2026 | Ore 14:30 – 16:30

Il primo appuntamento si terrà presso l’ITS Tech&Food partner storico dei soggetti organizzatori del percorso AlimentAzione. L’incontro, riservato alle classi dell’ITS coinvolte nella challenge, vedrà la presentazione delle attività di ART-ER e delle tecnologie di RoboMagister.

19 Ottobre 2026 | Ore 9:00 – 13:00

La Sala Conferenze del Tecnopolo di Reggio Emilia ospiterà un convegno aperto in cui un esperto del settore agroalimentare approfondirà l’approccio One Health e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari regionali in chiave di marketing territoriale.

10 Novembre 2026 | Ore 8:45 – 17:00

In questa occasione, l’azienda RoboMagister presenterà ufficialmente la sfida ai partecipanti, che nell’arco della giornata dovranno ideare una soluzione innovativa lavorando in team eterogenei. A fine evento sono previsti premi per i team vincitori.

Chi Può Partecipare

L’iniziativa è aperta a studentigiovaniinnovatori e a tutte le persone interessate alle tematiche del food dell’economia circolare e della salvaguardia della salute umana, animale e ambientale.

Maggiori informazioni sul percorso e la richiesta di iscrizione sono disponibili tramite il modulo online dedicato.

Il percorso è organizzato da ART-ER in collaborazione con Associazione ProDiGio, Centro Studi e Lavoro La Cremeria, CIOFS-FP Emilia Romagna, CIS-Formazione, Comune di Reggio Emilia – Officina Educativa – Informagiovani, ER.GO, IFOA – Orientanet, Il Posto Giusto – Informagiovani Unione Colline Matildiche, Impact Hub, ITS Tech&Food, Provincia di Reggio Emilia, Tecnopolo di Reggio Emilia, Confindustria Reggio Emilia e Università di Modena e Reggio Emilia.