Metodo Tabata: come perdere peso naturalmente

Il metodo Tabata favorisce la perdita di peso, aumenta i livelli di energia, migliora la resistenza e aumenta la forza e accelera il metabolismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso con il metodo Tabata.

Metodo Tabata

L’allenamento fisico è fondamentale per perdere peso e preservare il proprio benessere psicofisico. Non è, infatti, un caso, che esistono diverse forme di allenamento per raggiungere lo scopo, ciascuna studiata in modo tale da permettere l’esercizio sia a persone meno esperte o più pigre, sia a persone esperte ed amanti dello sport.

Negli ultimi tempi, il numero delle persone che si dedica al metodo Tabata o protocollo Tabata è sempre più alto e il dato non dovrebbe sorprendere. Questa è, infatti, una forma di allenamento intensivo, ad intervalli brevi e regolari, allo scopo di accelerare la frequenza cardiaca per una perdita di peso rapidissima.

Metodo Tabata: consigli

Il metodo Tabata non dispone di esercizi specifici. Per seguire il protocollo, infatti, si può fare affidamento su qualsiasi esercizio, purché intensivo, ad intervalli regolari. Ogni esercizio scelto va eseguito alla massima intensità per 20 secondi. Si riposa per 10 secondi. Ogni esercizio va ripetuto per 8 volte.

Rispetto all’allenamento tradizionale, il metodo Tabata allena tutti i muscoli, accelera il metabolismo, migliora la resistenza e la forza e favorisce la perdita di peso, aiutando a bruciare molte più calorie rispetto a quelle che si bruciano attraverso l’allenamento fisico tradizionale.

Metodo Tabata: miglior integratore

Perché una forma di allenamento fisico così intensiva come quella del metodo Tabata funzioni va bilanciata e alternata ad una sana e corretta alimentazione. In questo modo, i benefici saranno rapidi, effettivi e, soprattutto, stabili nel tempo.

Nonostante l’impegno, può capitare che la perdita di peso non sia così effettiva o così rapida. La maggior parte delle volte la perdita di peso è ostacolata da un metabolismo lento. Anche se stimolato correttamente, infatti, il tasso metabolico subisce l’influenza di fattori esterni e, pertanto, è necessario intervenire con un supporto extra, come, ad esempio, un integratore alimentare.

