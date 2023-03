Chiara Biasi è una delle influencer italiane maggiormente seguite sui social e anche dai marchi di moda. Amica dell’altra, Chiara Ferragni, la Biasi si è sottoposta a qualche ritocco estetico come ha lei stessa confessato. Scopriamo la beauty routine di Chiara Biasi e tutti i segreti di bellezza dell’influencer.

La beauty routine di Chiara Biasi: tutti i segreti di bellezza

Tra le blogger e influencer più famose d’Italia con circa 4 milioni di followers su Instagram, Chiara Biasi di Pordenone, 32 anni, segue una specifica beauty routine per una pelle perfetta. Anche se ha raccontato più di una volta, i ritocchi chirurgici ai quali si è sottoposta.

Recentemente la Biasi ha raccontato di star dissolvendo i filler di acido ialuronico volumetrico effettuati in passato.

“Sono 3 anni che vado avanti ad ecografie e ialuronidasi per sciogliere tutto l’acido ialuronico volumizzante che negli anni mi avevano iniettato. E devo dire che tutto ciò (combinato a diversi laser, trattamenti e una buona routine beauty) ha davvero ridato luce alla mia pelle”, ha detto in una storia Instagram.

Ecco cosa ha raccontato, invece, Chiara Biasi della sua routine di bellezza.

“Ho un tipo di pelle particolare, un mix tra asiatico e sudamericano, poiché ho un incarnato abbastanza scuro. Soffro di macchie cutanee e la mia beauty routine ruota attorno a questo. Io nutro sempre la mia pelle con laser e peeling e settimanalmente applico maschere o uso dispositivi appositi”.

L’influencer ogni mattina applica crema idratante, siero per curare le macchie e prima di tutto deterge la pelle. Anche più volte al giorno, tempo permettendo. Di sera, invece, la Biasi applica un detergente a schiuma, acqua macellare e una maschera viso.

“Utilizzo, poi, una crema con 8% di idrochinone. A volte faccio anche una cryo al viso per compattare la pelle e non dimentico mai i sieri per ciglia e sopracciglia”, ha così confessato.

I prodotti perfetti per Chiara Biasi, nella beauty routine, sono quelli con Vitamina C, acido ialuronico, idrochinone, oli viso. Per le maschere viso, invece, preferisce quelle in cellulosa o in tessuto come le Altacare e Skin 111.

Chiara Biasi e i segreti del suo makeup

Il make-up prediletto da Chiara Biasi? Più semplice possibile solo rimmel ed un tocco di contouring, ma solo di sera: di giorno invece ha dichiarato di non volersi truccare, perché ama sentire la sua pelle pulita.

Quando vuole osare con un make up realizzato ad hoc per qualche evento con l’aiuto di un makeup artist, la Biasi comunque predilige trucchi naturali, che mettano in risalto gli occhi (che ritiene il suo punto di forza).

Ad esempio con eyeliner geometrici e colorati, oppure con uno smookey eye, che non passa mai di moda. In ogni caso i suoi amici del cuore restano sempre mascara, kajal e sopracciglia. Quest’ulite sono una “fissa” di Chiara Biasi. Come ha raccontato lei stessa, una decina di anni fa circa aveva effettuato un tatuaggio semipermanente.

Circa 3 anni però ha iniziato ad avere voglia di rimuoverlo. Nessuno voleva farlo, temendo di bruciarle la pelle e rovinarle così l’intero viso. Così ha deciso di affidarsi ad un professionista che in poco più di un anno con un laser ha rimosso il grosso.