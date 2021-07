Il miele e la cannella sono due ingredienti facili da reperire che, se consumati insieme, aiutano a dimagrire e a tornare in forma. Scopriamo insieme perché.

Perché il miele e la cannella fanno dimagrire?

Il miele e la cannella sono due ingredienti naturali che aiutano a dimagrire solo se uniti ad una dieta bilanciata e all’attività fisica.

Si tratta, infatti, di due coadiuvanti che supportano le normali attività che servono per potersi rimettere in forma e bruciare i grassi in eccesso.

La cannella, infatti, è un ingrediente naturale che stimola il metabolismo e va a ridurre il grasso localizzato. Il miele, invece, è un’ottima fonte naturale di energia, che supporta il nostro organismo in tutte le sue funzioni. L’importante, però, è non abusare di questi due ingredienti, specie del miele, perché altrimenti rischieremmo di ingrassare e non di dimagrire!

Infuso di miele e cannella per dimagrire

Per dimagrire e tornare in forma, è possibile preparare un infuso naturale a base di miele e cannella. Per preparare la bevanda, basta portare a bollore un pentolino d’acqua e versarci all’interno un cucchiaio di miele e un cucchiaio di cannella. Fate riposare l’infuso per qualche minuto prima di berlo. A scelta, per migliorare i benefici di questo infuso, aggiungete anche il succo di mezzo limone.

Miele e cannella per dimagrire: come assumerli?

Per dimagrire, è possibile assumere l’infuso a base di miele e cannella in diversi momenti della giornata. Per esempio, bere l’infuso al mattino appena svegli consente di iniziare la giornata con la giusta carica ed energia, migliorando al tempo stesso il metabolismo e il sistema digestivo.

L’infuso a base di miele e cannella può essere assunto anche in mezzo ai pasti, nei momenti in cui ci si sente più vulnerabili alle tentazioni alimentari.

La cannella, infatti, aiuta a ridurre l’appetito e abbassa i livelli di zuccheri nel sangue, mentre il miele soddisfa quell’improvvisa voglia di dolce che può assalirci a metà pomeriggio. Insomma, l’infuso di miele e cannella è uno spuntino sano e sfizioso al tempo stesso.

Infine, l’infuso naturale per dimagrire può essere assunto anche alla sera prima di andare a dormire. Esso aiuterà la digestione e placherà la voglia di spuntini notturni.