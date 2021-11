I cibi di cui ci nutriamo sono i migliori alleati per prevenire malattie, avere più energia e godere di un profondo benessere in tutto l’organismo. Scopriamo quindi quali sono i migliori alimenti che aumentano le difese immunitarie.

Alimenti che aumentano le difese immunitarie: perché sono importanti?

Scegliere i cibi giusti di cui nutrirsi non aiuta solo a rimanere in forma, ma fornisce energia e nutrienti essenziali di cui l’organismo ha bisogno per stare bene. Nei periodi di maggiore stress o nei cambi di stagione, il nostro corpo ha necessità di nutrienti particolari per innalzare le difese immunitarie ed evitare così di incorrere in qualche dolore, malattia o infiammazione. Gli alimenti che aumentano le difese immunitarie sono, in questo senso, molto importanti per la nostra salute, in quanto antinfiammatori naturali e ricchi di antiossidanti.

Vediamo insieme quali sono.

Alimenti che aumentano le difese immunitarie: cereali

Tra gli alimenti che aumentano le difese immunitarie vi sono senza dubbio i cereali come grano saraceno, avena, farro e orzo. I cereali sono ricchi di sali minerali, fibre e acidi grassi essenziali e, oltre a contribuire al benessere intestinale, assicurano un buon equilibrio delle difese immunitarie.

Alimenti che aumentano le difese immunitarie: frutta

La frutta, sia essa fresca o secca, è ottima per rafforzare il nostro sistema immunitario.

In questo senso, per quanto riguarda la frutta fresca, sono ottimi i kiwi, le mele, arance, banane e frutti di bosco, ricchi di antiossidanti e vitamina C, sostanze ottime per potenziare le difese immunitarie.

La frutta secca, invece, fornisce all’organismo molti minerali come rame, zinco e selenio, oltre che Omega-3 e vitamina E, anch’essi importanti per aumentare le difese immunitarie.

Alimenti che aumentano le difese immunitarie: fermenti lattici

Tra gli alimenti che aumentano le difese immunitarie rientrano anche i fermenti lattici, benefici soprattutto per mantenere in equilibrio la flora batterica intestinale e per la composizione del microbiota intestinale.

Tra gli alimenti che contengono probiotici e fermenti lattici vivi c’è senza dubbio lo yogurt, da consumare preferibilmente bianco e senza zucchero.

Alimenti che aumentano le difese immunitarie: legumi

Infine, tra gli alimenti che aumentano le difese immunitarie vi sono anche i legumi, ottima fonte di proteine, carboidrati, fibre, vitamine e sali minerali. I legumi sono estremamente versatili e possono essere preparati in mille modi diversi. Le lenticchie, i fagioli e i ceci, oltre ad essere buoni, favoriscono la produzione di anticorpi grazie alla lisina, un amminoacido essenziale fondamentale per la salute del nostro organismo.