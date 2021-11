Bere acqua a digiuno: i benefici per l’organismo

Bere acqua a digiuno al mattino appena svegli è un’abitudine da adottare quanto prima, perché apporta numerosi benefici alla nostra salute. Scopriamoli insieme.

Bere acqua a digiuno aiuta a dimagrire e pulisce il colon

Bere acqua a digiuno al mattino consente di attivare il metabolismo, fa bruciare più calorie e aiuta a dimagrire.

L’acqua, inoltre, ripulisce in profondità stomaco e colon e riduce la possibilità che durante il giorno si creino processi fermentativi che causano la pancia gonfia. Quest’abitudine contrasta anche la stitichezza e il meteorismo.

Bere acqua a digiuno aiuta ad eliminare l’acidità di stomaco

Bere acqua a digiuno al mattino è un’ottima abitudine per contrastare l’acidità di stomaco. Il liquido, infatti, spinge verso il basso i reflussi, contrastando così efficacemente il problema.

Bere acqua a digiuno idrata l’organismo e lo depura

Siamo fatti per il 90% d’acqua, perciò una corretta idratazione è fondamentale per la salute e il benessere del nostro organismo. Il nostro corpo, infatti, tende a perdere liquidi non solo di giorno ma anche di notte e, per questo, è importante mantenerlo costantemente idratato. Bere acqua a digiuno contrasta la disidratazione, i gonfiori e il rischio di colite, e depura l’organismo da tutte le tossine accumulate durante la notte.

Ciò migliora la funzionalità dei reni e li protegge dal rischio di infezioni e calcoli renali.

Bere acqua a digiuno attiva il sistema immunitario

Bere acqua a digiuno al mattino ci protegge anche dai malanni di stagione. L’acqua, infatti, ossigena le cellule e consente al corpo di assorbire maggiormente le sostanze nutritive degli alimenti.

L’acqua bevuta al mattino, inoltre, migliora la circolazione, dato che il liquido non elimina solo le tossine in eccesso, ma anche i depositi di grasso che circolano nell’organismo.

Questo fa sì che i muscoli si rilassino, le arterie e le vene si espandano e che il flusso di sangue aumenti in tutto l’organismo.

Bere acqua a digiuno fa bene alla pelle

Infine, tra gli altri benefici che apporta bere acqua a digiuno al mattino, c’è quello di rendere la pelle più bella, idratata e luminosa. L’acqua, infatti, è ricca di sali minerali e oligoelementi, importanti per il buon funzionamento dell’organismo, e svolge un’azione idratante e purificante, che permette di eliminare le scorie, ossigenando i tessuti. Questo renderà la pelle più tonica, compatta, elastica, distesa e luminosa.