I migliori cibi dimagranti e brucia grassi per tornare in forma

I cibi dimagranti e brucia grassi sono degli alimenti che aiutano ad accelerare il metabolismo in maniera naturale, aiutando così a perdere peso e a tornare in forma. Scopriamo quali sono.

Cibi dimagranti e brucia grassi: come funzionano?

Prima di scoprire quali sono i principali alimenti bruciagrassi, è bene sapere come questi cibi aiutano a perdere peso.

Per dimagrire, infatti, bisogna accelerare la termogenesi e il proprio metabolismo basale, ovvero la quantità di energia spesa dall’organismo per mantenere tutte le proprie attività e funzioni vitali.

Per farlo, occorre avere uno stile di vita sano, praticare attività aerobiche come correre, nuotare e camminare, avere una dieta varia e bilanciata e, ovviamente, nutrirsi dei cibi dimagranti e brucia grassi. Vediamoli più nel dettaglio.

Cibi dimagranti e brucia grassi: semi oleosi

I semi oleosi come semi di zucca, di lino, di girasole sono degli ottimi cibi dimagranti e brucia grassi. Contengono importanti sostanze come l’Omega-3 e sono benefici per la salute del sistema circolatorio perché aiutano a prevenire patologie cardiovascolari. Inoltre, sono ricchi di vitamine, come la A, E, e gruppo B, di fibre e di oligoelementi come zinco, rame, magnesio, ferro e potassio, donano sazietà e riducono l’assorbimento di grassi e zuccheri alimentari.

Cibi dimagranti e brucia grassi: aceto di mele

L’aceto di mele è un ottimo alimenti dimagrante perché esercita un’azione inibitoria sulla formazione di nuove cellule adipose. Inoltre, contribuisce ad incrementare la velocità con cui l’organismo utilizza i depositi adiposi.

Cibi dimagranti e brucia grassi: insalata

Le insalate a foglia verde come scarola, iceberg, canasta e lattuga sono ricche di fibre indigeribili e questo le rende perfette contro i depositi adiposi. Tempi di digestione molto lunghi, infatti, prolungano il senso di sazietà, evitando di mangiare snack e spuntini poco salutari e aiutandoci così a perdere peso.

Cibi dimagranti e brucia grassi: peperoncino

Tra i cibi dimagranti e brucia grassi non può mancare il peperoncino, che contiene capsaicina, una molecola che favorisce la reazione termogenica aumentando il consumo di energia e calorie. Inoltre, il peperoncino contribuisce al rapido scioglimento dei grassi, del tessuto adiposo e della cellulite.

Cibi dimagranti e brucia grassi: curry

Infine, tra i cibi dimagranti e brucia grassi non può mancare il curry, una miscela piccante di più spezie, ovvero zenzero, pepe nero, curcuma, coriandolo e cannella. Questo rende il curry un ottimo composto termogenico che favorisce la perdita di grasso e di peso corporeo.