La vitamina A è in grado di regalare alla pelle maggiore salute e un aspetto decisamente migliore. Questa sostanza è infatti utile per proteggere le superfici interne ed esterne del corpo umano andando quindi a regalare benefici anche alla cute. Scopriamo insieme quali sono i principali motivi per utilizzare a prodotti a base di vitamina A (o retinolo) nelle nostra skin routine.

Vitamina A per mantenere la pelle giovane

La vitamina A è molto importante per mantenere la pelle giovane più a lungo. Questa infatti vanta una grande azione antiossidante che protegge le cellule della cute dall’invecchiamento e dai danni dei radicali liberi.

Questa sostanza è quindi presente in numerose creme e sieri per la pelle in quanto permette di rallentare la comparsa delle rughe. Grazie alla vitamina A dunque si riesce a ridurre le imperfezioni che appaiono sulla pelle con il passare del tempo.

Vitamina A contro l’acne

In commercio esistono diversi prodotto in grado di dare una mano nella lotta contro l’acne e la pelle eccessivamente grassa. Molti di questi cosmetici hanno tra gli ingredienti anche la vitamina A che possiede una grade capacità seboregolatrice.

Optare per prodotti a base di questa vitamina dunque è un ottimo modo per dare equilibrio alla produzione del sebo da parte della pelle. Proprio per questo chi ha il problema della pelle grassa potrebbe trarre beneficio dall’impiego di prodotti a base di vitamina A.

Vitamina A per la pelle secca

La vitamina A è ideale anche per tutti coloro che hanno la pelle secca. Questa sostanza naturale è infatti in grado di idratare la pelle in profondità rendendola morbida e liscia già dopo poche applicazioni.

Chi soffre di pelle screpolata dovrebbe quindi utilizzare creme a base di vitamina A. Lo stesso vale anche per chi ha problemi di pelle irritate e arrossata.