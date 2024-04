Miley Cyrus: scopriamo dieta e sport della cantante

L’abbiamo conosciuta in due personalità differenti: di giorno si chiamava Miley Stewart, e di notte indossava una lunga parrucca bionda e saliva sul palco come Hannah Montana. Ora Miley Cyrus è una donna e cantante affermata, fresca di separazione da Liam Hemsworth. Ecco svelata la dieta di Miley Cyrus, più in forma che mai.

La dieta di Miley Cyrus

Resa celebre grazie al ruolo di “Miley Stuart” stellina di Disney Channel, è nel mondo della musica che Miley Cyrus ha raggiunto traguardi strabilianti. La vittoria di due Billboard Music Awards, due MTV Europe Music Awards, tre MTV Video Music Awards e diciassette Teen Choice Awards su quarantatré candidature. E non solo. Una candidatura al Golden Globe per la migliore canzone originale con il brano “I Thought I Lost You” nel 2008 e al Grammy Award per il miglior album pop vocale con Bangerz nel 2015.

Ora Miley Cyrus è tornata a far parlare di sé aprendo il 2023 con l’ultima canzone “Flowers” del suo album Endless Summer Vacation, dedicata al suo ex marito. Ecco come si mantiene in forma.

La Cyrus non beve alcool e non fuma, e – amante degli animali e in particolare dei suoi cani – dopo la morte del suo cane Floyd dal 2013 al 2019 ha seguito rigorosamente una dieta vegana e senza glutine che ora non segue più. Purtroppo dal 2019 Miley ha dovuto abbandonare la dieta vegana perché, come da lei stessa dichiarato “il cervello non correva più”.

La cantante ha anche raccontato come a cucinarle il primo pasto non vegano sia stato l’ex marito Liam Hemsworth: “Mi ha cucinato del pesce alla griglia e ricordo che ho pianto a lungo, ho pianto per il pesce… Mi fa davvero male mangiarlo”.

Miley ha dovuto riconoscere come introdurre un prodotto di origine animale nella dieta abbia avuto conseguenze positive anche sul suo fisico. L’artista però, continua ad amare gli animali, non mangia carne e l’unico prodotto di origine animale che ha inserito nella sua dieta è il pesce.

L’allenamento di Miley Cyrus: come si mantiene in forma con lo sport

L’artista statunitense non pratica attività sportiva intensa, ma è tutt’altro che pigra. Il suo allenamento comprende tantissimo yoga, di cui è una patita, almeno sei volte a settimana.

Quello che pratica Miley è l’ashtanga yoga, uno stile molto impegnativo di yoga che forgia tutti i muscoli del corpo e a cui Miley attribuisce la sua resistenza sul palco e i suoi addominali scolpiti.

Dal 2013 ha anche inserito una sessione di mezzora di pilates al giorno: per farsi seguire dal suo personal trainer, Miley ha progettato uno studio in casa con tanto di Cadillac, uno dei macchinari ideati da Joseph Pilates per allenare il corpo secondo il suo metodo. E la sua forma fisica è sempre più invidiabile.