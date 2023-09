Beyoncé cantautrice, ballerina e attrice statunitense, nota anche come Queen Bey, è una delle artiste che ha più venduto nella storia della musica pop. La popstar ha rivelato la sua skincare routine.

“E’ miracoloso”: la skincare routine di Beyoncé

Beyoncé, popstar americana nota in tutto il mondo, tra talento e bellezza ha fatto della sua immagine una vera e propria icona e non solo della musica. La bellissima 42enne comincia la sua carriera come membro fondatore del gruppo Destiny’s Child mentre 2003 ottiene grande successo da solista. Nella sua carriera ha collezionato Grammy, candidature ai Golden Globe e sempre in vetta alle classifiche mondiali.

Dal 2008 Beyoncé è sposata con il rapper Jay-Z con cui ha spesso collaborato artisticamente. La coppia ha tre figli: Blue Ivy e i gemelli Rumi e Sir Carter. La popstar americano è sempre in perfetta forma e si prende molta cura della pelle, come? Ecco la sua skincare.

Una pelle sana è una pelle felice. Solo la pelle sana risplende. Per mantenere la salute della sua pelle, Beyoncé rimane idratata per tutto il giorno e dona alla sua pelle un ulteriore apporto nutritivo aggiungendo il succo di cavolo riccio alla sua dieta. L’artista preferisce il succo di cavolo riccio che è una ricca fonte di vitamina K ed è noto per aumentare il ricambio cellulare.

Altro segreto: Beyoncé porta sempre con sé un paio di Ray Ban non solo per proteggere gli occhi dai dannosi raggi UV ma anche per nascondere occhi stanchi e borse dovute alla mancanza di sonno. Per sembrare al top, Beyoncé usa un ombretto dorato negli angoli interni degli occhi invece di uno bianco.

La fonte della maggior parte dei segreti di bellezza di Beyoncé non è altro che la sua, Tina Lawson. Quest’ultima ha dato alla popstar molte lezioni importanti sulla cura della pelle. Tina Lawson le ha insegnato che la vera bellezza viene da dentro e rimane per sempre. Le ha anche insegnato a struccarsi prima di andare a letto e questo è un consiglio che Beyoncé segue dall’adolescenza.

Come dimenticare i suoi capelli sempre lucenti e sani? Per prendersi cura dei suoi capelli, Beyoncé prepara lei stessa a casa una miscela di olio caldo mescolando oli naturali e vitamina E. Insiste anche nell’usare shampoo e balsami senza solfati poiché il solfato priva i capelli dei suoi oli naturali.

La cura della pelle di Beyoncé prevede l’uso regolare della protezione solare. L’artista indossa sempre la protezione solare quando esce, anche nelle giornate nuvolose. Si assicura anche che quando si espone al sole usa ingredienti calmanti come l’aloe vera.

Beyoncé e la skincare routine: segreti di bellezza

Beyoncé non ha bisogno di presentazioni: l’artista americana, infatti, è nota da vent’anni in tutto il mondo e i suoi tour sono sempre sold out. Uno dei segreti di bellezza più importanti è che crede fermamente nell’essere naturale. Crede che il trucco dovrebbe esaltare la bellezza piuttosto che coprire tutto per dare un aspetto completamente diverso.

Inoltre la cantante dice che la vera bellezza si riflette quando sei sicuro e a tuo agio con la tua pelle. E per sentirsi tale dà ancora un altro importante consiglio di bellezza. La popstar suggerisce che invece di farti influenzare da altre persone, devi trovare un look che funzioni meglio per te e non per gli altri.