Molti dei trend di bellezza degli ultimi anni arrivano dalle beauty addicted della Corea del Sud. Il multimasking non fa eccezione. Ecco in cosa consiste la nuova tecnica della skincare coreana.

Multimasking: cos’è la nuova tecnica della skincare coreana che piace tanto alle Star

Il multimasking è la tendenza che arriva dalla Corea che si basa sull’idea che per la bellezza sia necessario prendersi cura adeguatamente della pelle. Ecco perché, secondo il multimasking, una sola maschera viso non è sufficiente per la nostra pelle.

Ogni parte della pelle ha infatti le sue necessità. Alla zona T, ad esempio, occorrono formulazioni che riducano l’effetto lucido e contrastino il sebo, mentre per le guance occorre idratazione. Poi, la zona del contorno occhi, bisognosa di luminosità e di un effetto anti-stanchezza. E il contorno labbra, che deve combattere la comparsa delle prime rughe. Il multimasking non è che un mix&match personalizzato.

Il multimasking sostiene che le varie zone del volto hanno una cute piuttosto diversa. La zona del contorno occhi è quella probabilmente più soggetta alle rughe e, in qualche caso, segnata da borse e occhiaie. L’area del mento, invece, è quella più di ogni altra dovrà fare i conti con le impurità, brufoli e punti neri in primis.

Questa è la forza del multimasking: applicando maschere diverse sul volto, si potrà rispondere in modo mirato a ogni esigenza. Trasformando la skincare coreana in un potente alleato di bellezza che considera ogni angolo del volto.

Skincare coreana: cos’è il multimasking?

Come ogni skincare adeguata si inizia con la detersione del viso per poi passare al tonico che utilizzi di solito. Step 3: Esfoliare. Da 1 a 2 volte a settimana a seconda del tipo di esfoliante. Poi si passa al multimasking vero e proprio.

Applicare una piccola quantità di una maschera sulla parte del viso che necessita delle sue qualità specifiche. Ripeti con altre maschere su diverse aree della pelle. Lasciare in posa ogni maschera per il tempo indicato sulla confezione. Pulisci ogni maschera dopo che è trascorso il periodo di tempo consigliato per ciascuna.

Dopo aver rimosso tutte le maschere, utilizzare un asciugamano a vapore o perlomeno caldo. Infine applica la tua normale routine serale (come siero e crema idratante).