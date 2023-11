Nicole Mazzocato, influencer ed ex volto di U&D, è in attesa del secondo figlio. In splendida forma, sui social Nicole condivide con i suoi milioni di follower alcuni consigli di bellezza. Ecco rivelata la sua beauty routine, 5 motivi per seguirla step by step.

Nicole Mazzocato e la beauty routine: 5 motivi per seguirla step by step

Nicole Mazzocato influencer, modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, 33 anni, ha annunciato di essere in dolce attesa del secondo figlio. Grazie al noto dating show di Maria De Filippi, Nicole ha conosciuto la popolarità dopo esser stata paparazzata come ex dell’attore Matteo Branciamore. A U&D la Mazzocato è stata scelta dall’ex tronista Fabio Colloricchio ma dopo quattro anni i due si sono lasciati. Sempre in splendida forma, come cura la sua pelle Nicole Mazzocato?

La skincare routine dell’influencer e modella di Belluno si è più volte definita un maschiaccio, nonostante siamo abituati a vederla in veste seducente sui social ma sempre con molta semplicità. Nicole si prende molta cura di se stessa, a partire dalla pelle soprattutto dopo la gravidanza. Nella sua routine di bellezza non manca mai una buona crema idratante giorno e notte, anche anti-age perché “sente che l’età avanza”.

La sua è una bellezza genetica, per cosi dire, poiché la Mazzocato è sempre stata molto bella con gli occhi azzurri che catturano e un sorriso smagliante, che cura meticolosamente poiché come ha detto lei stessa, il sorriso è la parte più importante che nota anche negli altri.

Per mantenersi così in forma fisica, invece, Nicole Mazzocato è sempre stata una sportiva fin da bambina. Ha fatto tanti sport a livello agonistico, ginnastica artistica, pattinaggio sul ghiaccio, nuoto, tennis, danza anche se ora da adulta non ama particolarmente la palestra, e dice “Magari inizierò fitbox”.

La sua carnagione è molto chiara infatti Nicole dall’età di 10 anni ha le lentiggini sul viso e sul corpo; per la sua skincare routine utilizza una crema idratante a base di vitamine e di acido ialuronico. E il rapporto della Mazzocato con la chirurgia plastica? L’influencer e modella ha detto di aver rifatto solo il seno a 25 anni perché era “piatta” e poi ha provato il filler alle labbra che non le è piaciuto!

Nicole Mazzocato e la beauty routine: beauty tips dell’influencer

Nicole Mazzocato, influencer seguitissima sui social, a 33 anni compiuti è in dolce attesa del secondo figlio, di cui non si conosce il sesso, avuto dal compagno e calciatore Armando Anastasio, un anno dopo il primogenito Paolo. I due fanno coppia fissa da qualche anno dopo che la Mazzocato ha interrotto bruscamente la relazione con l’ex tronista argentino Fabio Colloricchio. Sempre perfetta, in qualunque scatto social, sappiamo altri segreti beauty dell’ex corteggiatrice di U&D.

Per la cura della pelle e delle sue lentiggini la Mazzocato non si espone troppo al sole perché non ama il caldo eccessivo, dunque usa sempre una SPF.

Per la sua routine come visto utilizza una crema idratante a base di vitamine e di acido ialuronico la mattina e la sera dopo essersi struccata completamente. Del suo sorriso smagliante ha detto: “Lavo spesso denti e vado a fare controlli periodici dato che ho messo in totale quattro apparecchi!”.