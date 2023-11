Nell’ultimo anno, tra i make up trend per le labbra, sta spopolando la tecnica delle labbra alla coreana o anche korean lips. Ma come è possibile realizzarle? Ecco svelati alcuni semplici trucchetti per fare le labbra stile coreano.

Korean lips: come fare le labbra alla coreana

Le korean lips, o labbra alla coreana, sono apparse per la prima volta nel mondo beauty e come tendenze make up in Corea diversi anni fa ma solo recentemente hanno guadagnato prestigio in altri Paesi fino ad arrivare in Occidente. Se non ne avete mai sentito parlare, le korean lips sono una tipologia di trucco labbra dall’effetto sfumato. Negli anni questo trend si è evoluto infatti oggi la tendenza vuole korean lips più sottili invece del look bicolore di qualche anno fa.

Questo look alle labbra può sembrare difficile da ottenere ma in realtà ci sono suggerimenti e trucchetti semplici e veloci per ottenere un look “labbra alla coreana”, effetto sfumato facile anche per principianti del rossetto e del make up. Ecco la guida step by step per fare le labbra alla coreana.

L’aspetto delle labbra sfumate coreane è rimpolpante, ma anche lucido come se avessi appena mangiato un lecca-lecca. L’aspetto positivo del look labbra alla coreana, sfumato standard è che è più facile da replicare perché lucida labbra e tinture per labbra sono più facili da sfumare.

Primo step: applicare il correttore sulle labbra aiuta a eliminare le linee labbra o le rughe evidenti mentre si prepara una tela uniforme su cui lavorare in seguito. Aiuta anche a garantire che il colore delle labbra più scuro venga meglio.

La parte migliore dell’utilizzo di un correttore è anche che non devi scoprire quali due colori si fondono bene insieme: il tuo correttore dovrebbe abbinarsi bene al tono naturale della tua pelle, non importa quale sia il colore più scuro che hai scelto per il tuo look korean lips.

Secondo step: per creare un effetto labbra sfumato, usa un lucida labbra o una tinta labbra che dia un effetto lucido e sia anche facile da sfumare. Usando un movimento punteggiato, applica il prodotto per le labbra al centro delle labbra, vicino alla bocca. Puoi iniziare con solo una piccola quantità di prodotto e aggiungerne dopo.

Terzo step: tampona delicatamente le labbra per sfumare il colore. Stai attenta a non sbavarlo su tutte le labbra, ma di utilizzare un delicato movimento di apertura e chiusura per ottenere la sottile sfumatura per cui sono famose le labbra sfumate alla coreana.

Ultimo step: infine, sfuma i colori in modo da ottenere una sfumatura dall’aspetto naturale. Puoi usare il dito o un batuffolo di cotone dall’effetto bagnato ma naturale.

Korean lips: come realizzare il trend make up dalle labbra sfumate

Per ottenere le korean lips, labbra sfumate coreane, la tendenza del 2023 nata diversi anni fa in Corea le tue labbra devono prima essere per idratate. Ecco come seguendo alcuni consigli di bellezza. Prima di tutto le korean lips hanno lo scopo di emanare un senso di “succosità”, quindi avere labbra lisce e morbide può aiutare ad accentuare questo aspetto.

Si parte dall’esfoliazione due volte a settimana; esfoliare le labbra aiuterà a liberarsi delle cellule morte della pelle e renderà le labbra più lisce e morbide per una migliore applicazione del rossetto.

Se preferisci fai da te scegli uno scrub per labbra completamente naturale che può essere facilmente preparato con zucchero unito a olio di cocco. Quando esfoli le labbra, strofina delicatamente l’esfoliante per labbra sulle labbra con un movimento circolare per circa 15 secondi.

Passa poi ai balsami per labbra che contengano ingredienti come burro di karitè e olio d’oliva che aiutano a nutrire e rigenerare le cellule sane sulle labbra. Quando è il momento di applicare il colore sulle labbra, asciugalo semplicemente con un pezzo di carta velina. Le tue labbra saranno molto più lisce e sarà più facile ottenere le tanto ambite korean lips.