Le nocciole sono un tipo di frutta secca molto amato, ricco di sostanze nutritive. Le nocciole, però, hanno effetti benefici anche sui capelli. Scopriamoli insieme.

Nocciole: le proprietà benefiche per i capelli

Le nocciole sono il frutto dell’albero del nocciolo e contengono tantissime sostanze benefiche.

Infatti, sono ricchissime di vitamina E, che aiuta a proteggere la pelle dagli effetti dannosi dei raggi UV. Non solo, la vitamina E contrasta anche l’azione dei radicali liberi, prevenendo così l’invecchiamento cellulare.

Le nocciole sono ricche anche di vitamine del gruppo B, Omega 6 e Omega 9, tutte sostanze essenziali per il benessere e la salute dell’organismo. Le vitamine B, infatti, garantiscono la salute di apparato digerente e sistema nervoso, mentre i grassi buoni abbassano i livelli di colesterolo cattivo a vantaggio del colesterolo buono.

Infine, le nocciole contengono anche manganese, potassio, calcio, rame, ferro, magnesio, zinco e selenio. Rame e manganese sono fondamentali per la formazione di enzimi antiossidanti, mentre il ferro è utile per prevenire l’anemia.

Benefici delle nocciole sui capelli

Le nocciole apportano diversi benefici al nostro organismo, ma sono utili anche alla salute dei capelli. Essendo una tipologia di frutta secca ricca di grassi buoni e oli, le nocciole aiutano a nutrire i capelli, rendendoli più corposi e sani.

In questo senso, agiscono anche come ricostituente naturale, soprattutto sui capelli sfibrati e secchi.

Per beneficiare di questi effetti, è possibile assumere giornalmente una piccola quantità di nocciole o, in alternativa, utilizzare il relativo olio vegetale.

Con l’olio di nocciole, infatti, è possibile realizzare degli impacchi di bellezza, applicando il prodotto sul cuoio capelluto, effettuando dei massaggi e lasciandolo in posa tutta la notte. In alternativa, per nutrire e dare corposità ai capelli, si può applicare l’olio di nocciole su tutte le lunghezze, e lasciare agire per almeno un’ora.

Questo trattamento aiuterà anche a proteggere i capelli dagli agenti esterni, come freddo, vento o sole e caldo.

Nocciole e capelli: le controindicazioni

Le nocciole e il relativo olio naturale sono sconsigliati in caso di allergie o ipersensibilità al prodotto.