Brent Rivera, classe ’98, è una celebrità del web e attore americano che ha guadagnato popolarità per la prima volta sull’ormai remoto servizio di hosting video Vine. Ecco la sua non dieta per tenersi in forma.

La non dieta di Brent Rivera

Brent Rivera, classe 1998 della California negli States, ha raggiunto la popolarità sul remoto servizio di hosting video Vine e poi è divenuto celebre sui social come TikTok, Instagram e YouTube dove ha un suo canale seguitissimo. Famoso personaggio del web Brent, di origini messicane e italiane, è co-fondatore e CEO di Amp Studios, un’agenzia di talenti che nel 2020 ha generato 10 miliardi di visualizzazioni sui social media ogni mese.

Rivera ha anche fondato una sua linea di abbigliamento chiamata Relatable; ai suoi quasi 12 milioni di abbonati sul canale YouTube racconta molto della sua vita, anche dell’alimentazione che segue per restare in forma. Molte persone parlano anche del suo fisico super magro, che piace alla maggior parte dei suoi follower, soprattutto alle ragazze.

E’ strabiliante quanto Brent mangi, come mostra sui social, ma non ingrassa mai. Dopo aver mangiato cibi come dolci, pizza, cioccolata, non mette su un chilo dunque ha un metabolismo super veloce per riuscire a mangiare tanto senza ingrassare. Lo vedrai mangiare sempre pizza, realizzare video sulla sua non dieta, eppure nulla lo fa mettere peso. Inoltre Brent beve molta acqua anche per liberarsi del grasso in eccesso e delle tossine del corpo.

Se la dieta in pratica “non esiste” nel suo stile di vita, Rivera non dedica nemmeno molto tempo all’allenamento. La celebrità di YouTube ha un solo lavoro, ovvero creare video e contenuti per il suo canale. Ha anche collaborato con diversi YouTuber e tik-toker. Quindi rimanere attivi potrebbe essere uno dei motivi per cui Brent ha un corpo così snello ma del suo allenamento non ha mai rivelato in cosa consiste, se esiste una sua routine.

Brent Rivera e la sua non dieta: come si tiene in forma?

Brent Rivera, celebrità dei social media in particolare è famoso su YouTube, con il canale “MrBrent98” che raggiunge 15 milioni di followers. La star americana dei social, da origini italiane, rivela che non segue una dieta specifica ma che è magro di “genetica”. Inoltre come detto Brent non è dipendente dall’allenamento, mentre sua sorella Lexi è una maniaca del fitness.

Quindi, spesso è lei che lo sprona ad allenarsi insieme e a rimanere attivi tra un contenuto video e un altro. Quando si tratta di avere addominali e un corpo scolpito, Brent potrebbe fare alcuni piccoli esercizi a casa come flessioni, trazioni, addominali, squat, ecc. ma in palestra non va, perché non ha una passione per l’allenamento al contrario di sua sorella.

Nonostante non segue una dieta e lo scarso allenamento sui social il giovane appare sempre in perfetta forma con addominali scolpiti.