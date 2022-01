La cantante Emma Marrone, pseudonimo per Emmanuela Marrone, classe 1984, é un’icona di bellezza femminile. Da anni sul grande schermo, come cantante, conduttrice e personaggio televisivo di spicco, si mostra da sempre in tutto il suo splendore. In forma, bella e lucente, Emma Marrone ha da sempre sostenuto il suo rifiuto per la dieta.

Nonostante ciò, si mostra sempre in forma, in salute, con un corpo da favola, esaltate ancora di più dai meravigliosi vestiti che indossa alle varie serata. In vista di Sanremo la si attende ancora più’ bella. Ma sono in molti, e soprattutto molte donne, a chiedersi quale sia il segreto di questa bellezza e del suo seducente corpo.

La non dieta di Emma Marrone

La dieta di Emma Marrone consiste infatti nell’essere più che altro una “non dieta“, come in molti la definiscono.

La cantante infatti da sempre mostra pubblicamente, soprattutto sui social, i numerosi manicaretti che ama prepararsi. Non é un segreto che sia una buona forchetta, concedendosi anche pasti fuori casa, in ristoranti e locali di gusto.

Nonostante ciò, come detto sopra, appare sempre in forma, con un corpo da favola, che fa invidia a molte donne. Spesso ci si é chiesto il segreto di ciò, se alla base vi fosse una dieta restrittiva o meno.

Molti hanno supposto che la cantante stesse seguendo diete ipocaloriche, piuttosto che regime iper proteiche, o la famosa dieta del digiuno.

Ma la cantante ha sempre negato ciò. Anzi, Emma Marrone ha sempre sostenuto di non poter sopportare il regime restrittivo delle diete, essendo un’amante del buon cibo. Il segreto della cantante é semplicemente quello di mangiare sano, variando gli alimenti nei vari pasti, senza esagerare con niente. Per il resto ogni cibo ed alimento é permesso, persino il dessert a fine pasto.

Il segreto alla base della non dieta di Emma Marrone

Ma il vero segreto e la chiave della forma fisica della cantante, é uno solo. Emma Marrone ha infatti svelato alla Gazzetta dello Sport, in occasione di un’intervista, come abbia fatto a mantenersi in forma durante la quarantena e come lo faccia tuttora. Il segreto sta nell’attività fisica, in particolare nel ballo e nella danza. La cantante infatti durante la quarantena ha iniziato a ballare al ritmo di musica degli anni ’90, scatenandosi davanti allo specchio. Questo tipo di attività, oltre a farla stare bene a livello psicologico, con la produzione dell’ormone della felicita’, le ha anche permesso di bruciare grassi e mantenersi in forma.

Una routine che la cantante ha mantenuto anche nel periodo post quarantena, che continua praticare tuttora. Un ottimo modo per mantenersi in forma ed essere felici!