La beauty routine di Alice Pagani: la skincare dell’attrice di Baby

Alice Pagani ha interpretato la fragile e ribelle Ludovica Storti in Baby, serie tv di Netflix. Da allora la giovane attrice è molto seguita, sul web e non solo. Vediamo insieme la beauty routine di Alice Pagani, che punta sullo sguardo e sul taglio di capelli con frangia.

Beauty routine di Alice Pagani, l’attrice di Baby

La giovane attrice di Ascoli Piceno ama molto il make-up naturale, quasi impercettibile. Un look no filter, con la pelle punteggiata di efelidi, guance leggermente rosate, incarnato candido e di porcellana. Alice Pagani è stata scelta anche come volto della campagna di Giorgio Armani per le sue fragranze “In Love With You” e “Stronger With You” di Emporio Armani. Oggi è anche influencer e fashion icon, oltre che attrice emergente ma già di successo.

I suoi tratti riconoscibili, come icona di bellezza, sono sicuramente il suo caschetto nero che ricorda Uma Thurman nel film del regista Tarantino “Pulp Fiction” e i suoi profondi occhi verdi, in contrasto con la sua pelle chiara con le lentiggini. Per la pelle chiara, e sensibile a rossori, deve seguire una skincare specifica.

La skincare per chi ha la pelle chiara e sensibile, come Alice Pagani

Primo step: detersione.

La scelta migliore, per detergere la pelle, è l’acqua micellare, il detergente viso pratico ed efficace. La composizione dell’acqua micellare, infatti, è ricca di prebiotici naturali dei “batteri buoni”, in grado di mantenere l’equilibrio idrolipidico cutaneo. Tra questi troviamo Inluina e Glicooligosaccaridi, due prebiotici delicati e in grado di struccare a fondo la pelle senza causare irritazioni. Per chi ha una pelle molto chiara è preferibile un’acqua micellare priva d’aroma, in modo da prevenire eventuali allergie.

Per valorizzare lo sguardo, poi, è indispensabile un contorno occhi antiage, utile a prevenire la formazione di rughe e microrughe su questa parte del viso estremamente sensibile.

I migliori prodotti contengono flavonoidi come l’esperidina, estratta dalla buccia degli agrumi, che contribuisce all’azione drenante favorendo il microcircolo e prevenendo cedimento della palpebra e formazione di occhiaie e borse.

Per le labbra lisce e idratate, occorre un balsamo labbra antiage. Le labbra vengono continuamente sottoposte a stimoli e all’attacco di agenti esterni, come sbalzi termici e agenti inquinanti e per questo è necessario proteggerle e curarle con un balsamo labbra rigenerante e anti-aging.

Infine, la crema viso idratante. Per la pelle chiara non deve avere una texture troppo corposa. Le creme viso più delicate, testate anche per le pelli sensibili, contengono deltalattone, Q10, glucosamina e fosfolipidi. Il primo è un estratto vegetale dall’elevato potere emolliente e levigante, mentre il Q10 ha un’azione energizzante per aiutare il rinnovamento cellulare. Ultimo tocco, il siero viso rigenerante. La pelle risulterà subito più turgida e rimpolpata.