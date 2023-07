Nunzia de Girolamo nata a Benevento il 10 ottobre 1975 è una conduttrice televisiva ed ex politica italiana. Visibilmente dimagrita negli ultimi anni, scopriamo la sua dieta.

Nunzia de Girolamo: la dieta dell’ex politica

Nunzia De Girolamo, ex politica e conduttrice Rai, continua imperterrita per la sua strada. E’ entrata nel mood “alimentazione sana” e niente e nessuno le può far cambiare idea. Nemmeno la domenica quando potrebbe “sgarrare”. Come ha mostrato sui social dove è attiva, la colazione domenicale della de Girolamo inizia così.

Il primo pasto della giornata prevedere caffè e plumcake dietetico al cacao. Quando si segue un nuovo regime alimentare è importante non perdere la concentrazione, bere molta acqua (almeno 2l al giorno), fare attività sportiva e non saltare mai, ma proprio mai i pasti. Non mangiare vuol dire far rallentare il metabolismo, cosa decisamente deleteria se si vuole perdere peso in fretta.

Per questo motivo Nunzia de Girolamo mangia cinque volte al giorno, colazione – spuntino – pranzo – spuntino – cena. L’ex politica italiana segue una dieta ispirata a quella mediterranea. Sì dunque a proteine vegetali e animali, verdure, frutta e immancabile la pasta.

Con questa dieta equilibrata e sana la de Girolamo è riuscita a perder peso e tornare in forma eliminando qualche kg di troppo.

Ma non bisogna dimenticare anche l’attività fisica. L’ex politica, infatti, ha condiviso malinconica un post di quando ha partecipato al programma “Ballando con le Stelle”. Con l’allenamento costante, almeno due ore ogni giorno, Nunzia è riuscita anche a tonificare e metter su muscoli.

La dieta di Nunzia de Girolamo: come si tiene in forma?

Il successo di “Ciao Maschio” è una grande scoperta per la Rai che ha consacrato Nunzia De Girolamo conduttrice ideale per la seconda serata. E infatti secondo rumors la ritroveremo anche su Rai 3 dato l’addio a Fabio Fabio.

Dopo una breve vacanza alle Maldive insieme alla sua famiglia, la conduttrice di Rai 1 è ritornata alla grande e non perde l’occasione per prendersi cura del proprio corpo. Trovare l’attività fisica ideale è infatti una missione complicata che però garantisce un benessere fuori dal comune. Fare sport contribuisce alla salute del corpo e della mente ed ecco qual è l’attività più amata dalla conduttrice di Ciao Maschio che potrebbe essere da ispirazione per i suoi tantissimi ammiratori.

Sui social la de Girolamo è apparsa in tenuta sportiva intenta a svolgere i suoi esercizi di sabato mattina. La conduttrice ha scelto un allenamento classico a corpo libero, ideale per qualsiasi esigenza e soprattutto perfetto da adattare a chiunque.

Questo genere di allenamento è tipico di alcune discipline come il pilates o lo yoga, ma può essere sperimentato in tantissimi altri modi. E dato il suo dimagrimento, i risultati sono arrivati.