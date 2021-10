Il nuoto controcorrente è una pratica non troppo conosciuta, ma i suoi benefici per il corpo sono davvero numerosi. Questa pratica sportiva va infatti ad amplificare tutti i benefici che già il classico nuoto offre. Scopriamo dunque quali sono i principali motivi per scegliere una piscina che offre la possibilità di praticare questo tipo di nuoto.

Nuoto controcorrente per migliorare la postura del corpo

Nuotare controcorrente è essenziale per migliorare la postura del corpo e per questo è uno sport ideale per tutti coloro che lavorano in ufficio e sono costretti a una vita sedentaria. Tale pratica consente di migliorare la salute si spalle, collo e schiena permettendo a queste zone del corpo di rilassarsi.

Dimagrire rapidamente grazie al nuoto controcorrente

Il nuoto controcorrente è molto utile per perdere peso rapidamente in quanto si tratta di un tipo di allenamento che consente di bruciare davvero molte calorie.

Praticando questo sport per soli 10 minuti infatti ben 60 calorie e quindi smaltire i chili di troppo risulta davvero veloce.

Questa pratica dunque è utile per modellare il proprio corpo in modo efficace. Tale beneficio deriva anche dalla sua capacità di incrementare la forza e la capacità muscolare in particolare degli arti inferiori e degli arti superiori.

Riducendo la massa grassa e aumentando la massa muscolare, il nuoto controcorrente è ideale per ottenere un fisico invidiabile.

Nuoto controcorrente contro i problemi di circolazione

Tra i benefici per il corpo offerti dal nuoto controcorrente ci sono di certo quelli legati alla sua capacità di migliorare la circolazione del sangue. Il flusso d’acqua infatti va stimolare i vasi sanguigni permettendo in questo modo di contrastrare i problemi fisici che derivano dalla scarsa cirocolazione.

Nuotare controcorrente permette duenque di migliorare il benessere del cuore, ma è anche in grado di ridurre gli inestetismi che possono apparire sul corpo.

Questa pratica è dunque suggerita a chi desidera ridurre la cellulite e la ritenzione idrica.