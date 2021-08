Oltre che per il sapore dolce e fresco l’ananas è famoso come ottimo brucia grassi. Molte delle sue componenti si trovano nel gambo di ananas, fondamentali contro la ritenzione idrica, la cellulite e non solo.

Ananas e dieta

L’ananas è un frutto ricco di proteine altamente digeribili, vitamine e sali minerali tra cui potassio e manganese.

Gustoso, nutriente e poco calorico, è particolarmente indicato durante i mesi estivi per idratare l’organismo e reintegrare vitamine e minerali, oltre che nelle diete ipocaloriche in virtù del potere saziante e del sapore dolce. Le diete dimagranti o anti-cellulite spesso indicano il consumo di ananas o del suo succo come ingrediente segreto e rimedio naturale per lo smaltimento dei grassi. Ma c’è una parte che è del frutto che è particolarmente efficace.

Gambo di ananas: proprietà

In fitoterapia è molto in voga l’utilizzo del gambo di ananas, il cui componente più importante è la bromelina, costituita da un insieme di enzimi proteolitici presenti appunto nel gambo (la parte centrale e dura della polpa), ma anche nel frutto e nel succo di ananas.

Proprio la presenza di bromelina è alla base dei benefici dell’ananas, conferendogli proprietà antinfiammatoria, antiaggregante piastrinica, fibrinolitica e cicatrizzante. I preparati a base di gambo d’ananas sono particolarmente utili per facilitare la digestione di alimenti proteici, combattere gli stati infiammatori.

L’ananas oggi è uno dei frutti tropicali più conosciuti al mondo, ma il succo del gambo di ananas, per la sua attività enzimatica, era utilizzato già nel XVIII secolo per facilitare la digestione.

Gambo di ananas contro la ritenzione idrica

Il beneficio più apprezzato del gambo di ananas è il contrasto alla detestabile ritenzione idrica. Migliora infatti la circolazione sanguigna e linfatica nonché il drenaggio, contrastando la stasi venosa e il ristagno di liquidi. La sua funzione antiedematosa si basa sulla facilitazione del drenaggio dei liquidi minimizzando la stasi venosa. Con questa azione aiutano ad attenuare tanto il gonfiore quanto la fastidiosa sensazione di pesantezza alle gambe.

Ricorrere a questo integratore naturale è altamente consigliato, poiché la bromelina è in genere ben tollerata e, se assunta a dosi appropriate, non causa effetti collaterali degni di nota. Può tuttavia risultare allergizzante per gli individui predisposti.

Il gambo d’ananas si trova in commercio sotto forma di capsule, compresse e polveri a base di estratto secco. Abbinato a una dieta equilibrata e una sana attività fisica i risultati saranno visibili in poco tempo.