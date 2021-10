Il burro di murumuru è un prodotto naturale molto apprezzato in cosmetica per via delle sue straordinarie caratteristiche. Applicarlo sulla pelle del corpo permette di renderla morbida, elastica e luminosa in maniera del tutto naturale.

Burro di murumuru per proteggere la pelle del corpo

Questo prodotto è in grado di proteggere la pelle del corpo dagli agenti esterni come umidità o raggi del sole. Proprio per questo suggeriamo di applicarlo durante tutti i periodi dell’anno allo scopo di sfruttarne a pieno le cartteristiche.

Si tratta di un prodotto in grado anche di lenire i dolori muscolari e di ridurre problemi alla pelle come eczema, psoriasi e problemi cutanei.

Burro di murumuru per pelle del corpo elastica

Il burro di murumuru è un prodotto in grado di idratare a fondo la pelle in maniera del tutto naturale. Il suo impiego regolare consente di rendere la pelle del corpo davvero elastica e luminosa.

Per sfruttarne tutti i benefici ricordate di praticare uno scrub prima di applicare il burro di murumuru. In questo modo infatti eliminerete la pelle morta favorendo la penetrazione del burro nella cute.

Come utilizzare il burro di murumuru sul corpo

Il burro di murumuru è molto semplice da utilizzare sulla pelle del corpo. Avendo una consistenza abbastanza morbida, è semplicemente necessario prenderne una piccola quantità e sfregarlo tra le mani per renderlo di una consistenza facilmente spalmabile.

A questo punto si deve applicare il burro di murumuru sulla zona del corpo che si vuole trattare eseguendo dei movimenti circolari per favorirne la penetrazione nella pelle.

In questo modo riuscirete ad ottenere una pelle morbida già dopo poche applicazioni in quanto l’acido linolenico contenuto in questo burro è responsabile dell’accelerazione della rigenerazione cellulare.

Essendo un prodotto che si assorbe facilmente e non ostruisce i pori, anche chi ha la pelle grassa può utilizzarlo. Chiaramente in questi casi è bene non esagerare.