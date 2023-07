Il sudore acido è un problema frequente che colpisce donne e uomini. E’ importante però capirne le cause in modo da poter trovare dei rimedi utili. Ecco come combattere la bromidrosi.

Sudore acido? Le cause e i rimedi per combattere la Bromidrosi

Il sudore è essenziale per il corpo. Perché? Col sudore si espellono tossine dai pori, ma se le ghiandole sudoripare, alterandosi per varie cause, producono sudorazione eccessiva (iperidrosi), il sudore può avere cattivo odore (sudore acido o bromidrosi).

Quando questa autoregolazione della temperatura non funziona bene origina un’iperidrosi che può colpire tutto il corpo, compreso il cuoio capelluto. Se questo disturbo provoca imbarazzo in chi ne soffre, e fastidio in chi gli sta vicino, bisogna risolvere il problema.

Il sudore acido, detto anche bromidrosi, insorge per fermentazione dei batteri, ed essendo connesso a fattori ormonali, le prime avvisaglie si hanno nel periodo della pubertà, ossia l’età dello sconvolgimento ormonale. Il problema si risolve spontaneamente in età adulta, ma ci sono casi in cui altri fattori aumentano il disturbo del cattivo odore.

Le ghiandole apocrine sono maggiori di numero nelle donne, e molto attive nei giorni precedenti il flusso mestruale, ma secernono in modo ridotto in gravidanza e nel climaterio (vale a dire il periodo che precede e segue la menopausa). Quali sono le cause del sudore acido?

Le cause del sudore acido possono essere diverse. Un’eccessiva sudorazione accompagnata da un odore sgradevole è imbarazzante e può creare disagio. Fattori come alimentazione, ormoni e farmaci possono influenzare l’odore del corpo.

Altri fattori che possono influenzare l’odore del corpo sono:

Esercizio fisico pesante ed eccessivo;

cibo: se si abusa di caffè, cibi piccanti, aglio e cipolla, spezie o alcolici si può verificare cattivo odore;

stress e ansia: queste condizioni possono aumentare la sudorazione e, di conseguenza, la possibilità di sudore acido;

caldo eccessivo e umidità;

genetica;

obesità;

indossare abiti in tessuto sintetico;

pillola contraccettiva;

farmaci antidepressivi;

sbalzi ormonali (menopausa e pubertà).

Sudore acido: cause e rimedi

Per il sudore acido esistono tuttavia anche rimedi naturali, a partire dall’alimentazione. Alcuni cibi infatti aumentano il sudore eccessivo, altri lo prevengono. Prediligi cibi come:

Melone

segale

orzo

spinaci

tè verde

salvia

mele cotogne

menta

karkadè

germogli di grano.

Questi sono cibi anti sudore, ricchi di acqua, vitamine e sali minerali, liberano il corpo dalle tossine. Quando si suda bisogna bere molta acqua per non rischiare di disidratarsi e ritrovarsi con la pelle troppo secca.

Oltre a badare attentamente all’alimentazione, può senz’altro essere fondamentale nella battaglia contro il cattivo odore un’assidua e accurata igiene giornaliera, meglio se con prodotti non aggressivi e delicati sulla pelle come i deodoranti antitraspiranti.

Chi non deve ridurre la quantità, ma solo prevenire il cattivo odore del sudore acido, può scegliere un buon deodorante senza alluminio.

Altri consigli per il sudore acido prevedono alcune buone abitudini, dall’igiene alla dieta:

Indossare calze antibatteriche;

depilare le ascelle;

cambiare e lavare regolarmente i vestiti;

usare il deodorante;

lavare ascelle, inguine e piedi almeno due volte al giorno;

preferire tessuti naturali, come seta, lana e cotone;

evitare il consumo di alimenti piccanti;

ricorrere a detergenti disinfettanti (antisettici) per ridurre la presenza batterica sulla pelle;

ridurre l’assunzione di alcolici e bevande con caffeina, entrambi fattori che possono aumentare la sudorazione e dare cattivo odore.