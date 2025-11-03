Nuovo regolamento europeo sulla privacy e impatti per le aziende

Normativa in questione

Il nuovo regolamento europeo sulla privacy è stato adottato per rafforzare la protezione dei dati personali nell’Unione Europea. Questa normativa si allinea con gli obiettivi del GDPR e introduce requisiti più stringenti per le aziende che trattano dati personali.

Interpretazione e implicazioni pratiche

Dal punto di vista normativo, il regolamento chiarisce diverse disposizioni riguardanti la trasparenza e la responsabilità delle aziende nel trattamento dei dati. Le imprese dovranno dimostrare una maggiore compliance e adottare misure proattive per garantire la protezione dei dati.

Cosa devono fare le aziende

Le aziende sono tenute a rivedere le proprie politiche interne e a implementare una data protection efficace. Dal punto di vista normativo, è fondamentale formare il personale sulle nuove disposizioni e rivedere i contratti con i fornitori per garantire che tutti i soggetti coinvolti rispettino le normative vigenti.

Rischi e sanzioni possibili

Il rischio compliance è reale: le aziende che non si adeguano alle nuove normative possono incorrere in sanzioni pecuniarie significative, fino al 4% del fatturato annuo globale. È cruciale essere proattivi per evitare problematiche legali e garantire una gestione adeguata dei dati.

Best practice per compliance

Per garantire la compliance con il nuovo regolamento, le aziende dovrebbero adottare le seguenti best practice: