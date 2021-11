L’olio di cocco è un rimedio naturale che permette di migliorare l’aspetto e la salute della cute. I benefici per la pelle offerti da questo prodotto sono infatti numerosi grazie alle sue proprietà straordinarie. Scopriamo dunque quali sono i principali motivi per utilizzare l’olio di cocco.

Olio di cocco per idratare la pelle

L’olio di cocco possiede delle proprietà idratanti davvero considerevoli. Proprio per questo chi ha pelle secca e disidratata dovrebbe utilizzare tale prodotto massaggiandolo nelle zone più aride come ad esempio i gomiti, braccia e gambe.

Questo prodotto idratante rappresenta una grande alternativa alle creme idratanti che si trovano in commercio. Essendo completamente naturale, esso è privo di effetti collaterali per la salute.

Utilizzando di frequente l’olio di cocco si formerà sulla pelle uno strato protettivo sulla pelle che consentirà di mantenerla morbida e idratata.

Olio di cocco per prevenire le smagliature

Il prodotto è molto utile per mantenere la pelle del corpo elastica e per questo aiuta a prevenire la formazione di antiestetiche smagliature. Chiaramente non è un prodotto miracoloso di smagliature già presenti, ma comunque permette di schiarirle rendendole meno evidenti.

Chi sta seguendo una dieta dimagrante oppure è in gravidanza dovrebbe utilizzare l’olio di cocco per rendere la pelle elastica.

Per sfruttare al meglio questo prodotto vi suggeriamo di massaggiarlo su fianchi, pancia, seno e glutei.

Olio di cocco per lenire la pelle

L’olio di cocco è un prodotto in grado di lenire la pelle in modo del tutto naturale e per questo è utile da utilizzare dopo l’esposizione al sole. Proprio per questo motivo suggeriamo di utilizzarlo per calmare il bruciore e il prurito che può derivare dagli eritemi solari.

Il prodotto vanta anche un fattore di protezione SPF-4. Trattandosi di un livello abbastanza basso, l’olio di cocco non è consigliato come protezione per l’esposizione al sole.

Al contrario, il prodotto è molto utile come doposole anche per le sue qualità altamente idratanti.