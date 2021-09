Olio di fico d’india per la pelle del viso: quali sono i benefici

L’olio di fico d’india è un prodotto naturale che si ottiene spremendo a freddo i semi del fico d’india. Tale prodotto risulta essere davvero ricco di benefici e in particolare è ottimo per migliorare la salute e l’aspetto della pelle del viso.

Olio di fico d’india contro la pelle grassa del viso

L’olio di fico d’india è un prodotto ideale per migliorare l’aspetto della pelle del viso. In particolare risulta veramente perfetto per chi ha la pelle grassa in quanto è leggero e si assorbe in maniera molto rapida.

Questo olio non ha un effetto comedogeno, inoltre non ostruisce i pori e rende la pelle molto compatta. Proprio per questi motivi è uno dei pochi oli che possono essere utilizzati anche da chi ha problemi come acne o pelle impura in quanto non peggiora il problema.

Per utilizzarlo vi suggeriamo di massaggiarne qualche goccia sul viso in modo molto delicato allo scopo di farlo assorbire. In alternativa potete anche mescolarne qualche goccia alla crema viso che utilizzate ogni mattina.

Olio di fico per una pelle del viso giovane

Questo olio risulta anche ottimo per mantenere la pelle del viso giovane più a lungo. Proprio per questo motivo è possibile usare questo prodotto allo scopo di realizzare una maschera viso fai da te.

Per riuscirci avrete bisogno di:

30 grammi di burro di karitè

30 grammi di gel di aloe vera

15 millilitri di olio di fico d’india

Sciogliete il burro di karitè sul fuoco e poi versatelo in un contentore. Aggiungete anche il gel di aloe vera e l’olio di fico, amalgamate bene usando un mixer ad immersione.

Spalmate la maschera sul viso e lasciate agire per circa 30 minuti prima di risciacquare con acqua tiepida.

Olio di fico d’india per idratare la pelle del viso

Le persone che hanno la pelle del viso secca possono usare l’olio di fico d’india per idratarla a fondo.

Questo prodotto è in grado anche di rendere la pelle luminosa e bella da vedere.