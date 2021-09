Ziziphus Jujuba: proprietà e benefici principali delle giuggiole

Le giuggiole, chiamate anche Ziziphus Jujuba, sono un frutto tipicamente autunnale che in molti conoscono per via delle grande qualità che offrono. Scopriamo insieme quali sono i principali benefici e le proprietà di questi deliziosi frutti.

Ziziphus Jujuba: frutti molto energetici

Quando si parla di Ziziphus Jujuba si intende un frutto molto energetico, infatti le giuggiole sono ricche di carboidrati solubili. Questi alimenti sono ricchi anche di oligominerali come potassio, magnesio e potassio, inoltre vantano anche una grande quantità di vitamine tra cui spicca la vitamina C.

Le giuggiole riescono a migliorare anche la salute del sistema immunitario e di conseguenza risultano capaci di ridurre il rischio di influenza, di mal di gola e di raffreddore.

Proprio per questo sono ottime in un periodo come quello autunnale dove ci sono i primi freddi.

Ziziphus Jujuba per aiutare l’umore

Questi frutti sono in grado anche di migliorare la salute mentale, infatti la medicina giapponese e la medicina cinese li sfruttano proprio a tale scopo. Nelle giuggiole ci sono dei nootropi, ossia sostanze che hanno la capacità di accrescere la trasmissione di informazioni tra i neuroni tramite le sinapsi.

Proprio per questo motivo aumentano le capacità cognitive e recettive degli esseri umani.

Ziziphus Jujuba è in grado anche di migliorare l’umore e per questo in molti utilizzano il prodotto per ridurre gli stati d’ansia e per avere un maggiore stato di serenità e di tranquillità.

Le persone che si sentono agitate e irritabili possono quindi sfruttare i benefici naturali di questi frutti autunnali.

Ziziphus Jujuba contro la pressione alta

Un altro grande beneficio del Ziziphus Jujuba è legato alla sua capacità di regolare la pressione del sangue in maniera del tutto naturale. Questo prodotto alimentare infatti contiene flavonoidi che regolano la pressione e che permettono di mantenere il corpo giovane in quanto ostacolano l’azione dei radicali liberi.