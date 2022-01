L’olio di mandorle è un prodotto naturale molto utile per la pelle del corpo. Grazie alle straordinarie proprietà benefiche di questo rimedio è possibile ottenere una cute morbida e liscia. Scopriamo quali sono i principali benefici di questo olio e impariamo ad utilizzarlo in modo corretto.

Idratare la pelle del corpo grazie all’olio di mandorle

In caso di pelle molto secca è bene sfruttare i benefici offerti dall’olio di mandorle. Questo prodotto straordinario aiuta ad ottenere una pelle idratata e nutrita in profondità. Utilizzare questo olio aiuta anche a mantenre la cute giovane in quanto contrasta in modo naturale la formazione dei segni del tempo.

Olio di mandorle per una pelle del corpo elastica

L’olio di mandorle è molto utile per mantenere la pelle del corpo elastica.

Usare questo prodotto infatti consente di contrastare le smagliature in modo del tutto naturale ed efficace. Questo olio deve quindi essere applicato sulle zone in cui spesso spuntano le smagliature quali glutei, seno, pandia e cosce.

Per una pelle elastica e sana suggeriamo di applicare generosamente l’olio di mandorle subito dopo aver fatto la doccia in modo che la pelle sia ancora umida. Applicando l’olio sulla pelle perfettamente asciutta, invece, permette di ottenere una pelle liscia e levigata già dopo la prima applicazione.

Scrub con olio di mandorle per rinnovare la pelle del corpo

L’olio di mandorle è un ingrediente fondamentale per realizzare uno scrub esfoliante in grado di rinnovare la pelle dell corpo rendendola liscia e morbida al tatto. Questo prodotto risulta essere davvero perfetto in particolare durante le stagioni di mezzo in quanto durante questi periodi dell’anno la pelle del corpo necessita di lucentezza e vigore.

Per ottenere questo scrub, vi suggeriamo di mescolare due cucchiai di zucchero di canna con quattro cucchiai di olio di mandorle dolci.

Massaggate poi questo composto sulla pelle del corpo eseguendo dei movimenti circolari dal basso verso l’alto con la pelle inumidita.