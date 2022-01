L’olio 31, ottenuto da diverse piante officinali, è un prodotto naturale dalle innumerevoli proprietà benefiche. Scopriamolo insieme.

Olio 31: di cosa si tratta?

L’olio 31 è una miscela composta da oli essenziali estratti da 31 diverse piante officinali di cui, a seconda dei casi, si utilizzano radici, foglie o bacche.

Nell’olio 31, ad esempio, sono contenuti melissa, lavanda, arancio, limone, timo, menta, eucalipto, tutte piante rinomate per le loro proprietà benefiche per l’organismo. Scopriamo ora i vantaggi dell’utilizzo dell’olio 31.

Olio 31: le proprietà benefiche

Come è facile intuire, le proprietà dell’olio 31 derivano dalle piante officinali che compongono il prodotto. In generale, però, si può dire che l’olio 31 possiede proprietà fluidificanti, balsamiche ed espettoranti, utili in caso di vie respiratorie chiuse.

L’olio naturale, però, possiede anche proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie, utili per trattare dolori muscolari e articolari di vario genere.

Ancora, l’olio 31 esercita proprietà rilassanti non solo sulla muscolatura ma anche sul sistema nervoso, il che lo rende utile a contrastare il mal di testa.

L’olio è ottimo anche per disinfettare gli ambienti e il corpo, dato che possiede proprietà antibatteriche e antisettiche e ha anche un potere rinfrescante.

Infine, l’olio 31 ha proprietà antispasmodiche ed è ottimo per alleviare stress e malumore, dato che è un energizzante e tonificante naturale.

Olio 31: come utilizzarlo?

L’olio 31, proprio in virtù delle sue proprietà benefiche, può essere utilizzato in molteplici modi. Dato che si tratta di un prodotto molto concentrato, ne bastano poche gocce per beneficiare dei suoi effetti.

Per sfruttarne il potere balsamico, ad esempio, basta inalarlo oppure preparare dei suffumigi con acqua calda mettendo 10 gocce per ogni litro d’acqua. In questo modo, l’olio 31 aiuta a liberare le vie respiratorie eliminando catarro e raffreddore.

L’olio può essere utilizzato anche diluito in acqua per fare dei gargarismi ed eliminare così il mal di gola.

Per beneficiare degli effetti rilassanti dell’olio 31, è possibile diffondere il prodotto negli ambienti oppure massaggiarlo nelle zone doloranti del corpo insieme ad un olio vettore come l’olio di mandorle.

Infine, per beneficiare dell’effetto rinfrescante dell’olio 31, si può aggiungere qualche goccia di prodotto al bagnoschiuma abituale.