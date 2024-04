Olio di riso: controindicazioni e proprietà

L’olio di riso è un olio che viene estratto dal seme della pianta del riso e viene utilizzato sia in cucina che nel campo dei rimedi naturali e nel campo della cosmetica. Le proprietà di questo prodotto sono davvero molte: scopriamo quali sono le principali e impariamo a conoscerlo meglio.

Proprietà dell’olio di riso

L’olio di riso è molto conosciuto per via delle sue proprietà. Si tratta infatti di un rimedio in grado di contrastare i problemi cardiaci e i problemi vascolari, inoltre è utile anche per ridurre il livello di colesterolo nel sangue. Per ottenere tutti questi benefici è essenziale utilizzarlo da crudo in quanto i suoi nutrienti diminuiscono di quantità a contatto con il calore.

Questo olio è utile per alleviare i problemi della menopausa e anche per proteggere la mucosa dell’intestino. Si tratta anche di un antiossidante naturale che combatte i radicali liberi aiutando a contrastare l’invecchiamento. Possiede proprietà analgesiche, inoltre lenisce infiammazioni grazie alla sua azione emolliente sulla pelle.

In cucina è quindi molto utilizzato per condire e in questo modo apporta grandi quantità di omega 3 all’organismo. Sembra essere capace di apportare da solo la giusta quantità di acidi grassi essenziali. In Asia viene però anche utilizzato per preparare fritture e soffritti dal momento che resiste bene alle alte temperature.

Oltre all’uso alimentare, l’olio di riso è utile anche a livello cosmetico. In questo caso può essere usato per drenare le borse sotto gli occhi riducendone le dimensioni e anche per eliminare le occhiaie. Si può sfruttare anche durante la manicure e la pedicure per ammorbidire e rimuovere la cuticole.

Dopo la depilazione lenisce la pelle aiutando nel caso di irritazioni e di arrossamenti. Risulta molto usato anche per preparare creme anti rughe e per contrastare le smagliature dal momento che ha delle proprietà elasticizzanti per la pelle.

Controindicazioni dell’olio di riso

Le controindicazioni dell’olio di riso non sono molte, la cosa più importante è non esagerare con il suo consumo in quanto è molto calorico (884 calorie per 100 grammi di prodotto).