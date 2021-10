I chiodi di garofano sono una spezia molto apprezzata in cucina per via del suo sapore unico, ma in realtà si tratta anche di un prodotto ricco di benefici per la salute. Tra le tante proprietà offerte, ricordiamo in particolare gli effetti benefici conferiti ai capelli dall’olio essenziale di chiodi di garofano.

Olio essenziale di chiodi di garofano per la crescita dei capelli

Questo olio essenziale è in grado di ridurre la caduta dei capelli grazie alle proprietà benefiche dei chiodi di garofano. Per sfruttare al meglio questo beneficio ricordate di applicare qualche goccia di prodotto direttamente sul cuoio cappelluto e di effettuare un massaggio ogni volta che lavate i capelli.

Potete anche aggiungere qualche goccia si olio essenziale di chiodi di garofano nel vostro shampoo.

Questo è di certo il metodo più semplice per sfruttare le proprietà anticaduta del prodotto.

Capelli perfetti grazie all’olio essenziale di chiodi di garofano

L’olio essenziale di chiodi di garofano è un prodotto in grado di rendere i capelli molto belli da vedere. Esso si può infatti utilizzare per realizzare una maschere fai da te mescolando semplicemente tre gocce di olio esseniale all’interno di una tazza di olio di cocco.

Dopo aver mescolato i due ingredienti per ottenere un composto omogeneo, applicatelo sui capelli e lasciatelo in posa per circa 15 minuti. Successivamente risciacquate con acqua tiepida e procedete con lo shampoo come siete soliti fare.

Olio essenziale di chiodi di garofano per ridurre le infiammazioni

Questo prodotto è in grado anche di ridurre le infiammazioni e di contrastare in modo efficace l’azione dei radicali liberi. Per questo motivo utilizzare olio essenziale di chiodi di garofano è un buon modo perevitare il ristringimento dei follicoli presenti sul cuoio capelluto.

Il prodotto è in grado di svolgere anche una grande azione antimicotica e va quindi ad eliminare i funghi che possono formarsi sul cuoio capelluto.