L’olio essenziale di gelsomino viene ricavato dai fiori della pianta, e presenta notevoli proprietà benefiche soprattutto in ambito cosmetico. Scopriamole insieme.

Proprietà dell’olio essenziale di gelsomino

Le proprietà benefiche dell’olio essenziale di gelsomino sono conosciute fin dall’antichità.

L’olio naturale infatti, utilizzato soprattutto in ambito cosmetico, è molto apprezzato anche nell’aromaterapia e nella fitoterapia.

Possiede proprietà sedative e rilassanti, ottime in caso di dolori mestruali e per preparare e stimolare l’utero al parto.

E’ in grado di riequilibrare il sistema ormonale femminile ed è un valido aiuto in caso di dismenorrea.

Il prodotto possiede anche proprietà antispasmodiche, efficaci in caso di problemi al sistema respiratorio. Pertanto l’olio di gelsomino può essere utilizzato in caso di tosse, laringiti, catarro e raucedine.

Le proprietà dell’olio, però, non si esauriscono qui. Il prodotto, infatti, possiede un profumo inconfondibile, che agisce sull’umore producendo un effetto euforizzante. Inoltre, sarebbe capace di contrastare stati depressivi e irritabilità.

Infine, è un vero toccasana per l’epidermide, perché tonifica la pelle, distende le rughe e lenisce screpolature e arrossamenti.

Olio essenziale di gelsomino: i principali utilizzi

In virtù delle sue molteplici proprietà benefiche, può essere utilizzato in molteplici modi. In caso di dolori mestruali, può essere applicato diluito con un altro olio sull’addome, mentre per beneficiare del suo effetto rilassante, basterà versarne 10 gocce in una vasca d’acqua calda.

L’olio essenziale si presta moltissimo ad essere diffuso nell’ambiente attraverso deumidificatori o bruciatori di essenze, in modo da beneficiare del suo effetto energizzante sull’umore.

Essendo un anti rughe naturale, in grado di distendere la pelle e di lenire rossori e screpolature, può essere diluito nelle abituali creme di trattamento e utilizzato così quotidianamente. Il prodotto naturale è anche un ottimo cicatrizzante, perfetto in caso di vecchi segni di acne o brufoli.

L’olio di gelsomino è ottimo anche da utilizzare insieme ad altri oli per effettuare dei piacevoli e rilassanti massaggi corpo. Infine l’olio, per via del suo piacevole profumo, può essere utilizzato anche come deodorante naturale o come base per creare un’acqua profumata da utilizzare sui capelli.

Olio essenziale di gelsomino: le controindicazioni

L’olio essenziale di gelsomino deve sempre essere diluito con altri oli prima di essere utilizzato, perché potrebbe causare irritazioni. È sconsigliato l’utilizzo in caso di gravidanza e allattamento.